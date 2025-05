Chaleur estivale en Suisse Vous avez eu chaud hier? Ça devrait être pire ce vendredi!

La Suisse a connu jeudi sa journée la plus chaude de l'année, avec un pic de 26,6 degrés atteint à Mathod, dans le canton de Vaud. MétéoSuisse prévoit des températures encore plus élevées vendredi, malgré un possible voile de poussière saharienne.