Les négociations continuent
Le dialogue reste tendu entre syndicats et entrepreneurs du bâtiment

Les négociations sur la convention nationale du secteur principal de la construction n'ont pas encore abouti à un accord. Les entrepreneurs ont refusé des pourparlers plus rapides.
Publié: 15:38 heures
Les négociations ont donné lieu à des actions de grève dans les cantons du Tessin, de Vaud, de Berne et de Bâle-Ville, auxquelles ont participé des milliers de personnes. Les prochaines manifestations doivent avoir lieu vendredi à Zurich. Ici à Lausanne le 4 novembre.
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les discussions autour de la nouvelle convention nationale du secteur principal de la construction n’ont toujours pas débouché sur un accord. Les entrepreneurs ont rejeté la proposition d’accélérer les négociations, maintenant ainsi le blocage entre partenaires sociaux. Les syndicats ont proposé de prolonger les négociations de la Convention nationale (CN) de lundi, ont indiqué mardi Unia et Syna. La Société suisse des entrepreneurs (SSE) a toutefois refusé cette proposition.

Interrogée par l'agence de presse Keystone-ATS, la SSE a justifié ce refus: «Une poursuite précipitée des négociations ne conduirait pas à des résultats responsables pour la branche», a déclaré une porte-parole. «Pour pouvoir poursuivre les discussions de manière sérieuse et ciblée, il est impératif de procéder à des préparatifs approfondis et à des clarifications techniques», a-t-elle ajouté.

Négociations lundi prochain

En outre, la délégation de négociation de la SSE est composée de représentants d'entreprises, raison pour laquelle une prolongation des séances n'aurait pas été conciliable avec les activités quotidiennes, a dit la porte-parole. Les syndicats ont eux refusé une nouvelle ronde de négociations à la fin de la semaine. La prochaine est prévue lundi prochain.

La CN actuelle – la convention collective de travail pour le secteur principal de la construction – concerne environ 80'000 travailleurs. Elle expire à la fin de l'année et doit être renégociée entre les syndicats et la SSE. Les syndicats demandent notamment des horaires de travail plus courts, compatibles avec une vie de famille, tandis que la SSE veut maintenir un temps de travail hebdomadaire de 40,5 heures et des horaires flexibles. Cela afin que les chantiers puissent compenser les heures perdues en raison d'intempéries, par exemple.

Les syndicats critiquent le fait que cela obligerait les employés à travailler le samedi, alors que la SSE assure que cela ne se produirait que dans des cas exceptionnels. Les négociations ont donné lieu à des actions de grève dans les cantons du Tessin, de Vaud, de Berne et de Bâle-Ville, auxquelles ont participé des milliers de personnes. Les prochaines manifestations doivent avoir lieu vendredi à Zurich.

