Luisa Gambaro Journaliste

La police cantonale genevoise est à la recherche de Vildana F., une pensionnaire d'un EMS âgée de 72 ans. Elle aurait quitté sa maison de retraite vendredi après-midi à pied, laissant sa famille et le personnel médical sans nouvelles.

D'après le communiqué de la police, elle se déplacerait en transports en commun dans le canton de Genève. Elle mesure 1m61, a les cheveux courts et bruns, porte un couvre-chef rouge, un pull bleu, un jean et des chaussures bleues. Vildana F. parle français, anglais et serbo-croate.

«Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche», communiquent les forces de l'ordre.