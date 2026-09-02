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«Aucun danger pour la population»
Un incident chimique s'est produit au coeur de Lausanne

Une pollution chimique a mobilisé 13 pompiers à Lausanne ce mercredi matin. Un local technique sur l'esplanade de Montbenon a été sécurisé, sans danger pour la population selon la police.
Publié: il y a 15 minutes
Une pollution chimique s'est produite au cœur de Lausanne, ce mercredi 2 septembre, sur l'esplanade de Montbenon.
Photo: Keystone
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Une pollution chimique s'est produite au cœur de Lausanne, ce mercredi 2 septembre. La police a été alertée à 9h30 par un technicien signalant une pollution chimique dans un local technique de l'esplanade de Montbenon. Les mesures effectuées n'ont cependant rien révélé de particulier. «Il n'y a aucun danger pour la population», assure la police dans son communiqué. 

Sur place, les pompiers ont établi un périmètre de sécurité autour du local, avant de procéder aux «opérations de ventilation et de dégazage de ce dernier». Le local étant proche de l'une des entrées du parking de Montbenon, des contrôles ont également été effectués à l'intérieur de celui-ci. L'employé qui a donné l'alerte a été pris en charge par une ambulance et conduit à l'hôpital pour des contrôles. Ses jours ne sont pas en danger, assure la police. 

Selon les premières investigations, une manipulation de chlore pourrait être à l'origine de la pollution. Des mesures régulières des valeurs de chlore se poursuivront néanmoins durant l'après-midi aux abords du local technique. L'intervention a mobilisé une patrouille de la Police municipale de Lausanne, 13 sapeurs-pompiers professionnels et une ambulance.


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