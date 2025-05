Lundi soir, un incendie de véhicule s’est produit à Bienne. Une voiture en stationnement et une remorque ont été complètement détruites. Personne n’a été blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie.

Impressionnant incendie d'une voiture et d'une remorque à Bienne

Lundi, un incendie de véhicule s’est produit à Bienne sans faire de blessé. Une voiture et sa remorque sont complètement détruits. Photo: Police cantonale bernoise

Léo Michoud Journaliste Blick

Une voiture et sa remorque totalement détruites par d'impressionnantes flammes. Ce lundi 26 mai, peu après 20h, la police cantonale bernoise s'est rendue dans la rue Hermann-Lienhard à Bienne, sur les lieux d'un incendie.

Les services d'intervention n'ont pu que constater la destruction en cours sur les véhicules parqués. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont finalement pu maîtriser puis éteindre le feu, informe ce mardi la préfecture de Bienne.

Pas de blessé, mais des dégâts

Une ambulance était présente sur place à titre préventif, mais aucun blessé n’est à déplorer. Les flammes ont également endommagé la façade d’un immeuble locatif voisin. Les habitants de l'immeuble ont été évacués par précaution.

«A une exception près, toutes et tous ont pu regagner leur domicile après les travaux d’extinction», précisent les autorités. Autour de l'incident, les rues ont été temporairement fermées à la circulation dans les deux sens, nécessitant une déviation. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie et estimer le montant des dégâts matériels.