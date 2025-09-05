Une éclipse totale de lune que nous ne reverrons que dans trois ans!
Profitez-en, ce phénomène ne se reproduira pas de si tôt! Dimanche soir, une exceptionnelle éclipse totale de lune se produira dans notre ciel. Comme le rappelle Meteonews, il s'agit de la deuxième éclipse lunaire de l'année mais en mars dernier, la lune n'avait été que partiellement obscurcie.
Les astronomes amateurs pourront se rattraper puisque le satellite de la Terre se retrouvera ce dimanche complètement obscurci par notre bonne vieille planète bleue. Le phénomène sera accompagné d'un levé de «lune de sang» cuivrée. De plus, sa position basse à l'horizon, annonce Meteonews, accentuera encore plus sa couleur rouge visible à l'œil nu et sans danger.
Cette belle et rare lune sera visible dès 19h51, puis elle sera obscurcie à son maximum vers 20h15 et la phase totale se terminera avant 21h00. La nuit sera ensuite illuminée d'une pleine lune normale dès 22h00.
Mais il y a un mais! Il faudra que le ciel soit coopératif et dégagé sur l'horizon est. En outre, choisissez bien votre lieu d'observation: les hauts bâtiments et les montagnes pourraient bloquer la vue en raison de la position très basse de la lune.
Après la pluie le beau temps!
Après les violents orages qui ont secoué la Suisse jeudi soir, causant quelques dommages matériels, le soleil est revenu dans notre ciel! Et il semble bien parti pour rester au beau fixe ce week-end.
Les prévisions de MétéoSuisse sont réjouissantes. Le temps est globalement ensoleillé en ce vendredi malgré quelques averses éparses en début d'après-midi. Le maximum atteindra 21°C en plaine avec un isotherme du 0°C à 2700m. Samedi sera bien ensoleillé: minimum 8°C et maximum 23°C en plaine.
Et ce sera encore mieux dimanche! Les bandes de stratus se feront plus rares et les voiles de nuages élevés en après-midi. Les températures atteindront jusqu'à 26°C. La météo de la semaine prochaine s'annonce changeante et nuageuse avec quelques précipitations.
De violents orages ont fait rage ce soir en Suisse
Le pire semble désormais passé. Mais la soirée de jeudi a été mouvementée dans le ciel suisse. MétéoSuisse parle d'«orages violents» qui ont balayé localement le pays. En Appenzell, les grêlons atteignaient jusqu'à cinq centimètres de diamètre.
À Granges (SO), des rafales de vent de 80 km/h ont été enregistrées. À Winterthur-Seen, 38 millimètres de précipitations sont tombés en seulement une heure.
L'orage arrache le toit d'une tribune de la Fête suisse de la lutte
Glaris n'a pas été épargné par les orages! Suite à la violente tempête, l'arène de la Fête suisse de lutte en plein démontage a été gravement endommagée. La photo d'un lecteur montre l'arène partiellement détruite. Des parties du toit des tribunes ont été emportées par la tempête.
«Je travaillais dehors», rapporte le lecteur. Il a alors vu le toit de la tribune nord-est être emportée. Heureusement, personne n'a été blessé. «Probablement seulement des dégâts matériels», rapporte le lecteur de Blick. « Heureusement, les autres toits ont résisté aux rafales.»
La Fête suisse de lutte et de sports alpins s'est achevée dimanche dernier. Près d'un demi-million de spectateurs y ont assisté.
Une maison frappée par la foudre à Lucerne
Des flammes jaillissent de la maison, la police et les pompiers sont sur place. Un lecteur a rapporté à Blick jeudi soir qu'une maison avait pris feu à Lucerne: «La foudre vient de frapper une bâtiment du quartier de Sternmatt à Lucerne. J'habite tout près, et la foudre est tombée à proximité», décrit le lecteur. La police confirme une opération sur place sans donner plus de détails quant à de potentielles victimes.
Des grêlons gros comme des balles de golf: comment se forment-ils?
Les grêlons tombés dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures sont parfois aussi gros que des balles de golf. Comment se forment ces gros morceaux de glace?
Pour former de tels méga-grêlons, il faut un courant ascendant violent. Les grêlons de la taille d'une balle de golf se forment à partir de nuages d'orage très violents, dans lesquels soufflent des vents extrêmement forts (100 km/h et plus).
Dans les parties supérieures du nuage, l'eau gèle sur des particules de poussière, formant ainsi une minuscule goutte de glace. Ces dernières sont ballotées sans cesse vers le haut et vers le bas, où elles grossissent couche après couche.
Les vents violents les maintiennent suffisamment longtemps à des altitudes favorables pour que les grêlons continuent à grossir. Lorsqu'ils deviennent suffisamment lourds, ils traversent les nuages et s'écrasent à grande vitesse sur le sol.
Des régions suisses sous la grêle
«C'est vraiment terrible!»: Ces mots nous parviennent d'Appenzell. Météo Suisse émet actuellement une alerte météo de niveau 4 (danger élevé).
En quelques minutes, les espaces verts d'Oberegg se sont transformés en un paysage enneigé. Les photos montrent un jardin recouvert d'innombrables grêlons. La grêle est si violente qu'elle doit être évacuée à l'aide d'un tracteur.
De violents orages balayent actuellement la Suisse
De violentes intempéries balaient actuellement la Suisse et ont donné lieu à des alertes de niveau 3 dans plusieurs régions. MétéoSuisse recommande la prudence, car les vents violents et les orages peuvent être dangereux.
Une vidéo réalisée par un lecteur montre comment la tempête s'abat sur Cudrefin (VD). La Confédération a émis des alertes de niveau 3 (danger important) pour plusieurs régions:
- Certaines parties du canton du Jura
- Tavannes-Moutier (BE)
- Colombier (NE)
- Région de Bienne (BE)
- Région de Morat-Kerzers (FR)
- Yverdon (VD)
- Région de Nyon (VD)
La cellule se déplace
La cellule orageuse va ensuite se déplacer de l'est vers le canton d'Argovie, Zurich, puis vers la Suisse orientale. Des orages de niveau 3 (danger important) sont possibles dans les régions suivantes:
- Emmental
- Entlebuch
- Certaines parties du canton d'Argovie
- Région de Zurich
- Suisse centrale
- Région du lac de Constance
- Vallée du Rhin
- Oberland bernois
Des vols retardés
Une lectrice, qui révient d'un voyage à d'Helsinki, fait état de retards dans le trafic aérien. En raison des intempéries attendues au-dessus de la Suisse, le décollage de son vol à destination de Zurich a été retardé.
Contacté par Blick, l'aéroport de Zurich confirme que le trafic aérien à Kloten est affecté: «En raison des conditions météorologiques actuelles, des retards et des annulations de vols sont à prévoir à l'aéroport de Zurich. L'ampleur des conséquences sur le trafic aérien dépendra de l'évolution de la situation météorologique et ne peut être évaluée à l'heure actuelle.»
Un violent orage venu de l'ouest pourrait frapper la Suisse ce jeudi après-midi
Une «activité orageuse préfrontale vigoureuse», voilà ce qui pourrait frapper la Suisse ce jeudi en milieu d'après-midi, selon MétéoSuisse. En des termes moins barbares, un violent orage pourrait bien s'abattre sur nous. D'abord en Suisse romande, puis en direction du reste du pays.
La faute à un «profond couloir dépressionnaire couplé à un dynamisme de courant jet particulièrement marqué en altitude». Ces deux phénomènes météorologiques favoriseront «l’afflux d’une masse d’air maritime tropicale instable sur la Suisse à l’avant d’un front froid».
Les différents modèles prévisionnels voient d'importantes rafales de vent comme «l’élément le plus marquant des orages attendus». En altitude, les vents unidirectionnels de sud-ouest sont attendus à des vitesses de 30 à 45 noeuds (soit 55 à 85 km/h).
Mais c'est en bas que cela pourrait être plus violent et atteindre localement jusqu'à 100 km/h. Des pages spécialisées conseillent à la population de préparer son balcon, son jardin ou ses fenêtre à l'orage..
Vent, rideau de pluie... et grêle?
Les précipitations pourraient arriver sous la forme d'une «ligne de grain préfrontale», c'est-à-dire un véritable rideau orageux. Celle-ci pourrait être, selon les météorologues, «bien organisée, voire très bien organisée, potentiellement sous forme de ligne arquée». Les structures orageuses de ce genre sont «connues pour favoriser des fortes rafales de vent linéaires, étant donné que la force des vents en altitude tend à se rabattre au sol dans les courants descendants.»
MétéoSuisse alerte également sur un risque de grêle «plus ou moins marqué». «Cela dépendra beaucoup de la générosité des éclaircies en milieu de journée et en début d’après-midi, détaille l'article de blog. En effet, plus l’ensoleillement sera généreux, plus l’instabilité de la masse d’air aura tendance à augmenter, ce qui tendra à favoriser localement une composante grêligène non négligeable aux précipitations.»
Il y a encore passablement d'incertitudes sur cet évènement orageux – sa force, son heure d'arrivée et sa localisation exacte – prévu pour durer de cet après-midi jusqu'à ce soir, période qui pourrait marquée par une accalmie.
Un dimanche au soleil… avant que ça se gâte!
Profitez de votre dernier jour de week-end avant le retour du mauvais temps. Le soleil brille ce dimanche en Suisse romande, avec des températures pouvant atteindre 24°C en plaine. Mais en fin de journée, le temps commencera à se gâter, selon Meteo Suisse. Le ciel se couvrira progressivement depuis l’ouest, tandis que la nuit sera marquée par des pluies fréquentes à tendance orageuse. Des rafales nocturnes pourraient accompagner les orages.
Lundi et mardi seront marqués par la grisaille et la pluie. Lundi s’annonce nuageux, avec des pluies fréquentes. La journée connaîtra une baisse sensible des températures, oscillant entre 15 et 19°C en plaine. Des averses accompagnées d’un risque d’orage sont attendues en soirée et durant la nuit.
La matinée de mardi sera relativement couverte, avant l’apparition d’éclaircies dans l’après-midi. Le temps s’améliorera, même si des nuages resteront présents par endroits, surtout le long des Préalpes. En soirée et durant la nuit, les nuages reviendront par l’ouest, accompagnés de quelques faibles précipitations par endroits.
Mercredi devrait marquer une accalmie, avec un retour attendu du soleil.
Les prévisions pour le reste de la semaine sont encore trop incertaines.