Une éclipse totale de lune que nous ne reverrons que dans trois ans!

Profitez-en, ce phénomène ne se reproduira pas de si tôt! Dimanche soir, une exceptionnelle éclipse totale de lune se produira dans notre ciel. Comme le rappelle Meteonews, il s'agit de la deuxième éclipse lunaire de l'année mais en mars dernier, la lune n'avait été que partiellement obscurcie.

Les astronomes amateurs pourront se rattraper puisque le satellite de la Terre se retrouvera ce dimanche complètement obscurci par notre bonne vieille planète bleue. Le phénomène sera accompagné d'un levé de «lune de sang» cuivrée. De plus, sa position basse à l'horizon, annonce Meteonews, accentuera encore plus sa couleur rouge visible à l'œil nu et sans danger.

Photo: KEYSTONE

Cette belle et rare lune sera visible dès 19h51, puis elle sera obscurcie à son maximum vers 20h15 et la phase totale se terminera avant 21h00. La nuit sera ensuite illuminée d'une pleine lune normale dès 22h00.

Mais il y a un mais! Il faudra que le ciel soit coopératif et dégagé sur l'horizon est. En outre, choisissez bien votre lieu d'observation: les hauts bâtiments et les montagnes pourraient bloquer la vue en raison de la position très basse de la lune.