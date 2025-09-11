Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Publié: il y a 35 minutes

Une femme de 84 ans est décédée après avoir été renversée par une voiture à Apples (VD) dimanche. L'accident s'était produit sur le parking de la Fondation Commandant Baud, impliquant un conducteur de 78 ans qui reculait avec son véhicule.

Une octogénaire décède après avoir été percutée par une voiture à Apples (VD)

Une octogénaire décède après avoir été percutée par une voiture à Apples (VD)

Le drame s'est produit dimanche à Apples (VD) Photo: Apples VD

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 84 ans, renversée dimanche par une voiture à Apples (VD), a succombé à ses blessures, annonce jeudi la police cantonale vaudoise. Elle avait été héliportée au CHUV à Lausanne à la suite de l'accident.

L'accident s'était produit en fin de journée dimanche sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. Le conducteur d'une voiture, âgé de 78 ans, avait reculé et heurté l'octogénaire qu’il venait de déposer. Grièvement blessée, la victime avait reçu les premiers soins sur place, avant d’être héliportée au CHUV.