Glissements de terrain et inondations au lac de Côme

Alors que l​'automne fait son apparition​, une dégradation amène son lot de précipitations. En Suisse, les autorités ont lancé un avis de danger concernant de fortes pluies.

Mais il n'y a pas que la Suisse qui est touchée. La région de Côme, au nord de l'Italie, fait également face à de violentes intempéries. A Blevio, un village situé au bord du lac de Côme, un glissement de terrain s'est déjà produit et a recouvert toute la route. Selon «Tio», cela concerne la seule route qui relie tous les villages situés sur les rives. La circulation a été complètement bloquée, selon les informations disponibles. Vers 7h10, la masse de boue, de pierres et de débris s'est détachée et a emporté une voiture qui passait par là. Par chance, personne n'a été blessé.

Restrictions chez les CFF

A Côme, les pompiers doivent quant à eux faire face à des routes inondées. Depuis tôt ce matin, ils sont déjà intervenus à plus d'une douzaine de reprises. Le portail d'information fait également état d'arbres déracinés et de voitures enlisées jusqu'au toit dans des flaques de boue. Un passage souterrain près de la gare de Côme San Giovanni a été inondé par l'eau et les débris.

Comme l'indiquent les CFF sur leur site web, le trafic ferroviaire est également perturbé. La ligne entre Côme-San Giovanni et Albate-Camerlata est touchée. La situation devrait durer au moins jusqu'à midi, précise le communiqué. Les lignes EC, RE80, S10, S11 et S40 sont concernées.



