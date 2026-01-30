Une femme de 88 ans a été mortellement percutée par une voiture mercredi à Naters (VS) alors qu'elle traversait un passage piéton. Elle est décédée jeudi à l'hôpital. Une enquête est en cours.

Une piétonne décède dans un accident de la route à Naters

Une piétonne décède dans un accident de la route à Naters

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 88 ans a perdu la vie à Naters (VS) dans un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait sur le passage pour piétons. Elle s'est fait heurter mercredi par une voiture. La malheureuse est décédée le lendemain.

Le véhicule circulait sur la Bahnofstrasse à Naters en direction de Brigue (VS). «A la hauteur de la Rhonemühle, une collision s'est produite pour des raisons encore inconnues» entre la voiture et la piétonne, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi.

Enquête ouverte

Immédiatement dépêchés sur place, les secours de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont prodigué les premiers secours, avant que l'octogénaire blessée ne soit transportée à l'hôpital en ambulance.

La victime, une Suissesse âgée de 88 ans, a succombé à ses blessures jeudi à l'hôpital de Viège (VS). Une instruction a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.