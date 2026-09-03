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Violent accident
Un chauffeur poids lourd tué par la chute d'une grue en Valais

Un chauffeur poids lourd de 53 ans est mort mercredi au Châble (VS) écrasé par une grue qu'il installait sur son camion. L'accident, survenu à 17h00, fait l'objet d'une enquête du Ministère public.
Publié: il y a 38 minutes
Un chauffeur portugais de 53 ans est décédé lors d'un accident du travail au Châble. (image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Un chauffeur poids lourd de 53 ans a perdu la vie mercredi en fin d'après-midi lors d'un accident de travail au Châble (VS). L'homme, un Portugais, a été écrasé par une grue qu'il était en train d'installer à l'arrière de son camion, a indiqué jeudi la police cantonale.

L'accident a eu lieu vers 17h00 alors que le conducteur se trouvait au dépôt de son entreprise, précise la police valaisanne dans un communiqué. Au moment de l'installation de la grue, celle-ci a, pour une raison encore indéterminée, basculé et chuté sur lui. L'homme s'est ainsi retrouvé coincé entre la grue et un godet déposé au sol, est-il expliqué.

Immédiatement après l'accident, les témoins présents ont porté secours à la victime et lui ont dispensé les premiers gestes d'urgence, avant d'être rejoints par les secours. Malgré les soins prodigués, les équipes engagées n'ont pu que constater son décès. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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