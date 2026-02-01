DE
FR

73'000 spectateurs cette année
Affluence en hausse pour le Festival des Lumières de Morat (FR)

Le Festival des Lumières de Morat (FR) a attiré 73'000 spectateurs en janvier 2026, battant son record de fréquentation de 2025. La 10e édition a enchanté avec des installations lumineuses et une atmosphère poétique dans la cité médiévale.
Publié: 17:07 heures
Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations.
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Festival des Lumières de Morat (FR) a attiré 73'000 spectateurs cette année, soit environ 10'000 de plus qu'en 2025. Cette 10e édition a bénéficié d'une météo généralement favorable. La manifestation, qui s'est déroulée pendant douze soirées, s'est achevée sur un nouveau succès, se réjouissent dimanche les organisateurs. Le festival a été marqué par des retours très positifs du public, ainsi qu'une atmosphère particulièrement poétique dans les ruelles et sur les places de la cité médiévale fribourgeoise.

Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations, avec une «immersion sensible, à la croisée de l’art, de l’architecture et de l’émotion collective». Le spectacle «Message in a Bottle» a été l'un des plus remarqués par le public, «en unissant la lumière, l’ombre et la musique de manière unique», notent les organisateurs.

La grande rue était également au centre de toutes les attentions avec «Le Grand Bleu 2.0», qui a fait renaître l'univers aquatique de l'oeuvre déjà présentée en 2018. Les poissons volants, semblant glisser avec légèreté à travers l’espace urbain, ont conféré à la vieille ville une atmosphère onirique.

La prochaine édition du festival aura lieu du 20 au 31 janvier 2027.

