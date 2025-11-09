Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Après le dépouillement, on connait désormais les résultats du second tour des élections cantonales jurassiennes. Trois socialistes et deux centristes sont élus au Gouvernement jurassien, Martial Courtet est éjecté.

Martial Courtet s'est présenté en indépendant, alors qu'un audit sur la gestion de son département lui recommandait de quitter l'arène politique. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre indépendant Martial Courtet n'a pas été réélu dimanche lors du second tour de l'élection au Gouvernement jurassien. L'exécutif comptera 3 socialistes et 2 centristes. L'UDC a échoué à faire son entrée au Gouvernement alors que Moutier aura son ministre.

Le futur Gouvernement jurassien comptera donc une majorité socialiste face à un Parlement ancré à droite. La ministre socialiste Rosalie Beuret Siess a terminé en tête avec 14'647 voix devant son collègue centriste Stéphane Theurillat avec 13'491 voix. Le candidat socialiste Raphaël Ciocchi complète le podium avec 12'181 voix.

Le conseiller municipal prévôtois Valentin Zuber fait son entrée au Gouvernement avec sa 4e place et ses 10'747 voix devant le centriste Jean-Paul Lachat avec 10'114 suffrages. L'UDC Fred-Henri Schnegg obtient 9839 voix. Martial Courtet termine au 7e rang sur 9 candidats avec 8918 voix.

La participation est en hausse par rapport au 1er tour avec 45,7%.

Pour Courtet, les alliances ont «très bien fonctionné»

Martial Courtet, arrivé 7e de l'élection au Gouvernement jurassien, a souligné que les alliances avaient «très bien fonctionné». Lui qui se présentait comme indépendant après un audit sur la gestion de son département s'est félicité d'être resté «digne».

«Les partis se sont associés, j'étais hors de tout ça. Sans alliances, on se rend compte des limites de l'exercice», a analysé le ministre sortant. Evoquant les critiques de certains de ses collègues au Gouvernement à propos de la collégialité, Martial Courtet a souligné qu'il s'agissait de «faits de campagne». «C'est arrivé après le premier tour, lors duquel tout le monde a été surpris de mon score. Je ne suis pas entré dans ce jeu politique».