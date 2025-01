Le jackpot du «Joker» de la Loterie Romande a été remporté. Et il était plein à craquer: 2,6 millions de francs! Il est possible qu'une bande de joueurs rusée se soit emparée du gain.

Photo: Keystone

Johannes Hillig

L'histoire pourrait sortir tout droit d'un film hollywoodien: une bande de parieurs rusés déjouent le système des jeux de hasard et empochent des quantités d'argent. C'est exactement ce qui pourrait s'être passé en Suisse romande.

La Loterie Romande a organisé le tirage, bien que plusieurs buralistes aient signalé auparavant que des hommes suspects avaient misé beaucoup d'argent. Le jeu a été rapidement bloqué et une enquête a été ouverte, comme l'a confirmé la Loterie Romande à la demande de Blick. Le tirage a néanmoins eu lieu mercredi soir. Et le jackpot a effectivement été remporté, soit 2,6 millions de francs!

Il est possible que le plan de la bande du loto ait fonctionné. La tactique des joueurs consistait à vouloir jouer toutes les combinaisons possibles de six chiffres afin d'être sûrs de décrocher le jackpot.

Gagner à partir de deux chiffres finaux corrects

Les joueurs auraient joué en masse des combinaisons préétablies sur leurs téléphones portables. Il existe au total 1 million de combinaisons possibles – pour les jouer toutes, il faudrait un budget de 2 millions de francs. Cela représente donc au final un gain de 600'000 francs.

«Joker» est une loterie dont les derniers chiffres sont une combinaison de six chiffres (numéro Joker). «Tous les chiffres d'un numéro Joker peuvent être formés à partir de l'ensemble des chiffres de 0 à 9. Trois numéros Joker sont imprimés sur chaque bulletin de jeu du Swiss Lotto, parmi lesquels le participant peut en choisir un ou plusieurs. Il est possible de jouer au Joker sans participer au Swiss Lotto», explique Swisslos sur son site. Et: il suffit de trouver deux chiffres finaux corrects pour gagner.

Voltaire avait déjà arnaqué l'Etat

Et dans ce cas, en plus du billet gagnant, il y avait en tout 9685 billets qui pouvaient encore rapporter de l'argent avec les bons chiffres finaux. Un chiffre énorme. C'est ce que montre la comparaison avec le tirage du 11 janvier. A l'époque, il n'y avait eu que 1832 billets gagnants. «Si cette bande est effectivement l'heureuse gagnante du jackpot et qu'elle n'a même pas misé toutes les combinaisons, le gain final serait encore plus important qu'on ne le pensait au départ», explique un kiosquier à la «Tribune de Genève».

Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du loto que l'on tente d'aider la chance. Le philosophe et écrivain français Voltaire (1694-1778), par exemple, a déjà trompé la loterie nationale. Lui et ses amis avaient empoché de grosses sommes d'argent, ce qui a conduit l'État à mettre fin à la loterie.