La Suisse compte deux nouveaux millionnaires au loto. Une personne chanceuse a gagné 2,156 millions de francs lors du tirage de mercredi et l'autre 3 millions au Joker.

Le tirage de mercredi a fait deux nouveaux millionnaires. (archives) Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Deux joueurs ont remporté le gros lot à la loterie en Suisse. L'un a trouvé les six bons numéros du tirage de mercredi: 7, 9, 16, 24, 31 et 34 ainsi que le numéro chance 3 et repart avec 2,156 millions. Un autre heureux a gagné au Joker: un joueur ou une joueuse remporte 3 millions de francs grâce aux numéros 347861. Le numéro de replay est le 10.

Pour le prochain tirage de samedi, le jackpot s'élève à 1,5 million de francs, a indiqué Swisslos.