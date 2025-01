Bilan sévère de la campagne anti-alcool au volant dans le canton de Vaud. La police a dénoncé 171 conducteurs et distribué 95 amendes, rappelant que 'un verre suffit à troubler la vision' au volant.

La campagne «Au volant, un verre suffit à troubler la vision» aurait permis de sensibiliser 4882 automobilistes. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le cadre d'actions préventives et répressives contre l'alcool au volant durant les Fêtes, les polices cantonale et communales vaudoises ont procédé à 171 dénonciations et distribué 95 amendes. La campagne «Au volant, un verre suffit à troubler la vision» a aussi permis de sensibiliser 4882 automobilistes, a indiqué la police cantonale jeudi dans un communiqué.