La première étape consiste à mettre au concours les trois postes de rédaction en chef de l'Actualité. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La RTS a annoncé qu'elle mettait au concours tous les postes de la rédaction en chef de son pôle Actualité, dont les équipes seront réunies l'année prochaine dans son nouveau bâtiment à Lausanne-Ecublens. Cette réorganisation entraînera une réduction de 20% du nombre de cadres, ce qui équivaut à quatre postes en moins, soit quatre personnes en moins, annonce-t-elle lundi.

Actuellement, l'actualité à la RTS est organisée par canaux de diffusion (télévision, radio, numérique). Chacun bénéficie d'un responsable et d'adjoints, pour un total de 19 cadres. Pour la future organisation, 15 cadres sont prévus pour diriger les trois nouvelles entités de l'Actualité, lesquelles seront toutes au service à la fois du numérique, de la télévision et de la radio.

Nouvelles rédactions en chef

L'Actualité comprendra ainsi une entité «Productions» (qui regroupera les émissions et contenus), une autre appelée «Pôles de compétence» (bureaux régionaux et différentes rubriques rassemblées) et un «Pilotage», chargé de la conduite éditoriale globale, explique Christophe Minder, porte-parole de la RTS, contacté par Keystone-ATS.

Chacune de ces entités sera dotée d'un rédacteur ou d'une rédactrice en chef, qui seront épaulés par des adjoints. Les Sports connaîtront également une nouvelle rédaction en chef.

La première étape de cette transformation consiste à mettre au concours, à l'interne et à l'externe, les trois postes de rédaction en chef de l'Actualité. Les nominations seront annoncées en juin. Durant le second semestre, les postes d'adjointes et adjoints seront ouverts. Les nouvelles rédactions en chef entreront en fonction en janvier 2026.