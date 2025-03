Le groupe MediaOne licencie une dizaine de collaborateurs

Une dizaine de collaborateurs, dont trois journalistes à Genève et Lausanne, vont être licenciés dans le groupe MediaOne. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe MediaOne va licencier une dizaine de collaborateurs, dont trois journalistes à Lausanne et Genève. Cette mesure d'économie est imposée par une baisse des rentrées publicitaires, qui constituent l'intégralité des recettes du groupe, a indiqué son directeur Alexandre de Raemy.

Dans un marché très concurrentiel, il devient difficile de produire une information de qualité, a expliqué en substance Alexandre de Raemy à la RTS. La situation est très tendue depuis le mois d'octobre, et le groupe espérait une reprise qui n'est pas venue. Media One, qui regroupe notamment Radio Lac, One FM, Rouge FM et LFM, doit économiser un million de francs.

Aucune subvention

Le groupe ne touche aucune subvention. «Sans un soutien public pour les radios de l'Arc lémanique, l'information sera de plus en plus difficile à produire sur nos radios régionales», a souligné son directeur. Les radios vont travailler différemment, en cherchant l'efficacité, afin de «continuer à produire du contenu de qualité», que ce soit du divertissement, de la proximité et de l'information.» En 2018, le groupe s'était séparé de quatre collaborateurs. En 2023, il avait licencié trois journalistes à Genève.

«C’est reparti pour un tour», a réagi le président d’impressum Vaud, Alberto Tikulin, en soirée dans un communiqué. Des discussions vont avoir lieu pour connaitre les détails de cette restructuration. «Après les licenciements chez Tamedia en 2024 et la fermeture du Centre d'impression de Bussigny, les métiers liés au journalisme dans le canton de Vaud sont une nouvelle fois impactés par des mesures d'économie regrettables», constate le président du syndicat.