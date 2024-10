Être enterré à côté de Coco Chanel coûte entre 800 et 8000 francs

Au cimetière du Bois-de-Vaux, dernier repos de Coco Chanel, Pierre de Coubertin et Eugène Viollet-le-Duc, se faire enterrer a un prix. Si les Lausannois ont la gratuité, pour les autres, les frais varient entre 800 et 8250 francs.

Le cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, ici en 2014, entretenu par des migrants de l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants). Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Serait-ce notre Père Lachaise vaudois? Le cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, est en tout cas plus qu'une simple nécropole. Des célébrités comme Coco Chanel, qui a conçu sa propre tombe, y reposent, attirant la convoitise de nombreux «non-lausannois», indique «24 heures».

Si les résidents de la capitale vaudoise y ont droit à une tombe à la ligne gratuitement, les «étrangers» doivent débourser un minimum de 800 francs. Les concessions, selon leur emplacement et taille, varient quant à elles de 960 à 5700 francs pour les locaux, et de 1380 à 8250 francs pour les autres.

Rites de moins en moins traditonnels

La question du lieu de repos éternel, du type de sépulture et des rites funéraires est aussi en pleine évolution. Robin Monod, directeur des Pompes funèbres générales de Lausanne, observe une tendance à la dématérialisation des sépultures et au choix de plus en plus individualisé des rites, notamment par l’incinération, rapporte le quotidien vaudois.

Le Bois-de-Vaux a également un carré musulman depuis 2016. Il est accessible aux résidents vaudois ayant passé leurs cinq dernières années dans le canton.