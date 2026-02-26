DE
FR

Service de renseignement
Le nouveau chef du SRC réclame plus de moyens humains et financiers

Plus de tâches, plus de pression, plus d'attentes, mais des moyens inchangés: le nouveau directeur du SRC Serge Bavaud a ainsi résumé les défis de son service. Les demandes d'augmentation des ressources financières et en personnel ont été déposées et motivées.
Publié: il y a 34 minutes
Le chef du service de renseignement Serge Bavaud estime que davantage de moyens financiers, humains et juridiques sont nécessaires pour travailler correctement.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau directeur du Service de renseignement de la Confédération, Serge Bavaud, décrit une pression croissante sur son service. Plus de missions et d’attentes, mais des moyens inchangés, avec des demandes de renfort déjà déposées.

Outre des moyens extérieurs, des améliorations internes sont également nécessaires, a déclaré Serge Bavaud jeudi à Berne devant les médias. Et d'ajouter qu'«à la fin de l'année, je veux un service plus léger, plus efficace et doté de structures plus claires». Selon lui, des progrès ont déjà été notés.

Serge Bavaud souhaite achever d'ici fin 2026 la transformation du Service de renseignement de la Confédération (SRC), en cours depuis plusieurs années. L'objectif est que l'enquête auprès des collaborateurs prévue à l'automne donne des résultats plus positifs que les précédentes. La restructuration du SRC était nécessaire, mais trop ambitieuse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus