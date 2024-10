Malgré des récoltes limitées, les raisins sont de bonne qualité, jugent les vignerons vaudois. Photo: MARCUS GYGER

ATS Agence télégraphique suisse

Les vendanges 2024 sur sol vaudois ont été difficiles. La récolte est limitée, mais de bonne qualité, selon l'Office des vins vaudois (OVV) qui a publié jeudi son bilan pour l'année viticole. «Des vendanges magnifiquement compliquées viennent de marquer le point d'orgue d'un millésime difficile ponctué de nombreux défis pour les vignerons», écrit l'OVV.

«Si la récolte n'est pas dans la ligne des deux millésimes précédents, elle répondra tout de même aux demandes du marché en termes de qualité, comme de quantité», tient-il à rassurer. «L'heure est donc plutôt au soulagement».

«Les 100 jours après la fleur représentent la période déterminante pour la qualité du raisin», explique François Montet, président de la Fédération vigneronne vaudoise (FVV), cité dans un communiqué. Les grosses pluies sont arrivées après cette période, la qualité était faite», dit-il. Selon les données de la station météorologique de Pully, les précipitations estivales sont, en effet, restées proches voire en dessous de la norme des 30 dernières années.

«Selon nos prévisions, nous pourrions nous situer globalement en dessous des quotas», estime M. Montet. L'OVV ne communique pas à ce stade de chiffres plus précis sur le plan quantitatif. Deuxième canton viticole du pays après le Valais, Vaud compte six régions viticoles, La Côte, Lavaux, le Chablais, les Côtes de l'Orbe, Bonvillars et le Vully.