La Confédération prévoit un déficit de 600 millions de francs pour 2025, en baisse par rapport aux estimations initiales. Le Conseil fédéral note une amélioration due à des recettes plus élevées que prévu, malgré les nouveaux droits de douane américains.

Les droits de douane imposés par Trump ne devrait pas avoir d'impact. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération table désormais sur un déficit de financement de 600 millions de francs pour 2025, en recul par rapport aux prévisions budgétaires. Les droits de douanes imposés par les Etats-Unis à la Suisse ne devraient pas avoir de conséquences cette année, estime aussi le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi des résultats de l'extrapolation actualisée à fin septembre. Pour l'exercice en cours, la Confédération table sur un déficit de 600 millions de francs, note le gouvernement dans un communiqué. Le déficit devrait toutefois au final être inférieur aux prévisions budgétaires, qui l'estimaient à 800 millions de francs. Cette légère amélioration par rapport au budget est due à des recettes plus élevées que prévu.

L’extrapolation est une estimation, il convient de l’analyser avec circonspection, rappelle toutefois le Conseil fédéral. En juin, ce dernier rappelait aussi que les perspectives plus positives à court terme ne changeaient rien au fait qu'il faudrait s'attendre à des déficits de plusieurs milliards à partir de 2027 si le train de mesures d'économie de la Confédération n'était pas mis en œuvre. L'augmentation des recettes fiscales avait été prise en compte lors de l'élaboration du train de mesures d'allégement 27.

Pas de conséquences immédiates

Les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis ne devraient pas avoir de conséquences marquantes sur les finances fédérales pour ce qui est de l’année en cours, estime encore le Conseil fédéral.

En fonction de leur incidence sur l'évolution conjoncturelle, ils ne devraient pas rester sans effet à partir de 2026, en particulier sur le produit de la TVA. Il faut également s’attendre à des retombées tardives sur le niveau des recettes fédérales attendu à moyen terme.