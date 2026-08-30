Une jeune femme a été tuée lors d'une fusillade à Aarau. La victime est Maria. Elle avait 22 ans. Blick s'est entretenu avec un de ses proches.

Qendresa Llugiqi et Alexander Terwey

Alors que la «Aarauer Raves Vol7» touche à sa fin, des coups de feu éclatent dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h30 du matin. De véritables rafales résonnent dans le secteur de l'Aarauer Schachen (AG). Le bilan est lourd: une jeune femme perd la vie, tandis que cinq autres personnes sont blessées, certaines grièvement. La victime est une ressortissante italienne établie en Suisse, comme l'a précisé Michael Leupold, de la police cantonale argovienne, lors d'une conférence de presse tenue dimanche soir.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a confirmé dans la soirée que la victime était Maria S.*, âgée de 22 ans. «Mes pensées vont également aux autres blessés, parmi lesquels se trouvent deux ressortissants italiens, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans cette affaire dramatique», a ajouté Giorgia Meloni.

«Elle était complètement livrée à elle-même»

Marco** est l’une des personnes qui connaissaient Maria. Elle s’était installée à Oftringen (AG) il y a un an. Les deux étaient voisins. «C’était une jeune fille merveilleuse, elle aimait beaucoup les enfants», raconte Marco à Blick. «Elle passait aussi beaucoup de temps avec mes enfants.»

La situation de Maria en Suisse était toutefois tout sauf facile. «Elle n'avait personne ici et ne bénéficiait d'aucun soutien», explique-t-il. «Elle était complètement livrée à elle-même.» Sur le plan financier non plus, elle ne s’en sortait pas particulièrement bien. «Elle cherchait du travail et travaillait tantôt un jour ici, tantôt un jour là», poursuit Marco.

Face à ces difficultés, le père de famille lui avait tendu la main en l'embauchant dans son food truck. Dimanche soir, Marco a d'ailleurs publié sur TikTok une vidéo tournée dans ce même camion, où l'on apercevait Maria en plein service. Une publication qu'il a supprimée peu après.

Maria adorait les concerts de techno

Maria et lui n’étaient pas seulement des collègues de travail et des voisins. Ils étaient aussi devenus amis. «J’ai moi-même vécu en Italie et je m’étais beaucoup attaché à elle», raconte-t-il. Maria était originaire de la petite ville d’Atri, dans les Abruzzes. «Même si je suis plus âgé et que j’ai ma propre famille, nous avons toujours inclus Maria dans nos activités et l’emmenions parfois avec nous lorsque nous sortions.»

La jeune femme de 22 ans était une grande fan de techno. «Elle adorait ce genre de soirées», explique Marco. «En général, elle n’hésitait pas à se rendre partout où elle avait la possibilité de participer à une rave.»

C’est par des voisins que Marco a appris son décès, confie-t-il, bouleversé, à Blick. «Elle avait beaucoup de rêves, c’était vraiment une fille merveilleuse.»

* Nom connu de la rédaction

** Nom modifié