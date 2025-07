Christian Kolbe

Les employés en Suisse peuvent se réjouir! Les entreprises prévoient des augmentations de salaire de 1,4% en moyenne pour 2025. La croissance ralentit donc légèrement par rapport à l'année précédente. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. En raison de la baisse de l'inflation, les salaires réels devraient augmenter en moyenne de 0,7% et compenser presque entièrement la baisse du pouvoir d'achat subie depuis 2022.

Et ce constat est aussi positif pour l'économie, car plus de pouvoir d'achat signifie aussi plus de consommation. La croissance économique en Suisse devrait en profiter en 2025. Tels sont les principaux résultats de l'enquête annuelle sur les salaires menée par UBS auprès de près de 350 entreprises.

De nombreuses hausses de salaire

Les entreprises des secteurs de l'informatique et des télécommunications ainsi que de l'énergie, de l'approvisionnement et de l'élimination des déchets enregistrent les plus fortes augmentations salariales: elles sont de 2%. Avec 1,7%, les employés de l'industrie chimique et pharmaceutique peuvent également s'attendre à des hausses de salaire supérieures à la moyenne.

Mais pas tout le monde profite de cette augmentation. Pour une grande partie de l'industrie, la croissance salariale est inférieure à la moyenne suisse de 1,4%. En fin de tableau, on trouve la branche des médias, le secteur des matériaux et de la construction ainsi que le commerce de détail avec une augmentation de 1%.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La bonne nouvelle, c'est que les employés des secteurs en bas de l'échelle devraient quand même bénéficier d'une hausse réelle. Ainsi, les accords salariaux prévus dans les 22 branches dépassent l'inflation de 0,7% attendue pour l'année prochaine. Donc même ceux qui ne sont pas concernés directement par la hausse de 2025 auront plus d'argent dans leur porte-monnaie.

«Avec les augmentations de salaire réelles prévues, la perte de pouvoir d'achat provoquée par la hausse de l'inflation en 2022 devrait être presque compensée l'année prochaine», explique l'économiste d'UBS Florian Germanier. Ce calcul comporte toutefois un hic: en Suisse, les primes d'assurance maladie ont augmenté plus que la moyenne depuis 2021, ce qui n'est pas reflété dans l'inflation.

En effet, contrairement aux loyers, les primes ne sont pas comprises dans la mesure du renchérissement en Suisse. Conséquence: «de nombreux ménages suisses devraient encore ressentir une baisse de leur pouvoir d'achat», nuance quelque peu Florian Germanier.