Quelles maladies le moustique tigre peut-il transmettre?

Le moustique tigre se propage en Suisse. Photo: Alamy Stock Photo

ATS Agence télégraphique suisse

Le moustique tigre asiatique se répand de plus en plus en Suisse. Avec lui, le risque de maladies que l'on connaissait jusqu'à présent surtout sous les tropiques s'installe dans le pays. Car ce petit moustique rayé peut transmettre ces agents pathogènes. Un aperçu:

CHIKUNGUNYA

Le moustique tigre peut propager le virus du chikungunya. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), le virus n'est généralement pas dangereux. La fièvre et les fortes douleurs articulaires peuvent toutefois persister pendant des semaines, voire des mois, chez de nombreuses personnes touchées.

Les évolutions graves sont rares, mais elles surviennent en particulier chez les personnes âgées ou les personnes gravement malades au préalable. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de mortalité est inférieur à un pour cent. Jusqu'à présent, personne n'a été contaminé par le virus du chikungunya en Suisse. Tous les cas de chikungunya enregistrés en Suisse étaient dus à des contaminations lors de voyages dans d'autres pays.

En juillet, l'Organisation mondiale de la santé a toutefois mis en garde contre une épidémie mondiale de cette maladie virale transmise par les moustiques. La maladie aurait déjà été détectée dans 119 pays, y compris en Europe. «Nous tirons la sonnette d'alarme très tôt pour que les pays se préparent à temps», a déclaré une porte-parole de l'OMS.

Quelques jours auparavant, une personne avait été infectée pour la première fois par le virus du chikungunya à Lipsheim (F), à une centaine de kilomètres seulement de Bâle. Malgré cela, l'Office fédéral de la santé publique estime que la probabilité d'une transmission locale en Suisse reste très faible. Il n'existe pas à ce jour de vaccin autorisé contre le chikungunya en Suisse.

DENGUE

Les moustiques tigres peuvent également transmettre la dengue. Toutes les personnes infectées par la dengue ne tombent pas malades. Selon l'OFSP, l'infection est asymptomatique dans 40 à 80% des cas. Ceux qui ressentent des symptômes ont classiquement une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées.

Mais la dengue devient particulièrement dangereuse lors d'une deuxième infection, car le risque de développer une maladie grave est alors plus élevé. Ces dernières années, le nombre de cas de dengue a fortement augmenté dans le monde entier. En Europe aussi, des transmissions isolées ont eu lieu.

En Suisse, aucune transmission n'a eu lieu jusqu'à présent, mais de plus en plus de voyageurs de retour de voyage sont infectés. En Suisse, un vaccin contre la dengue est autorisé depuis fin juillet 2024. Il n'est recommandé qu'aux personnes qui ont déjà subi une première infection et qui voyagent dans des régions à risque.

ZIKA

Le virus Zika est un autre virus transmis par le moustique tigre. Chez les adultes, il ne provoque généralement pas de symptômes ou des symptômes légers. Dans 60 à 80% des cas, l'infection est asymptomatique. Dans les autres cas, de multiples symptômes peuvent apparaître et, dans de rares cas, des complications neurologiques graves sont possibles.

Chez les enfants à naître, une infection de la mère par le virus Zika peut en outre entraîner de graves malformations. Les femmes enceintes présentent en outre un risque accru de complications.

En Europe, les premiers cas de Zika transmis localement ont été observés en France en 2019. En Suisse, il n'y a pas encore eu de transmission locale. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre le Zika, mais selon le Centre de médecine des voyages de l'Université de Zurich, plusieurs vaccins contre le Zika sont en cours de développement.

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL

Le moustique tigre peut également transmettre le virus du Nil occidental. Toutefois, d'autres moustiques indigènes peuvent également propager cette maladie. En Europe, selon l'OFSP, ce sont surtout les deux espèces de moustiques Culex pipiens – le moustique domestique européen très répandu – et Culex modestus qui semblent jouer un rôle important dans la propagation du virus.

Le virus du Nil occidental est surtout présent chez les oiseaux sauvages, mais les moustiques peuvent également le transmettre aux chevaux et aux humains. Selon l'OFSP, environ 80 pour cent des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme.

Après une période d'incubation de 2 à 14 jours, 20 pour cent des personnes infectées développent des symptômes semblables à ceux de la grippe, avec une forte fièvre, parfois accompagnée de rougeurs sur le tronc. Les complications telles que l'encéphalite et la méningite sont rares, chez moins d'un pour cent des personnes infectées, surtout chez les personnes âgées. Dans de très rares cas, ces complications peuvent entraîner la mort.

Le virus du Nil occidental est présent sur tous les continents, des cas ont récemment été signalés en Europe. En Suisse, il a été détecté pour la première fois chez des moustiques indigènes en août 2022.