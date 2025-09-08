Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

Le financier Florian Homm est condamné à 6 ans et 7 mois de prison ferme par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il est reconnu coupable d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres.

Le «mage de la finance» écope de 6 ans et 7 mois de prison

Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict lundi dans le procès en appel du financier allemand Florian Homm et de deux coaccusés. (Archives) Photo: Alessandro Crinari

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a condamné le financier Florian Homm à 6 ans et 7 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres. Deux banquiers coaccusés sont également sanctionnés.

Les juges de Bellinzone ont fortement aggravé la sanction prononcée contre le «mage» déchu de la finance. La peine privative de liberté a été assortie d'une peine pécuniaire de 81 jours-amendes à 3000 francs le jour. En première instance, l'Allemand âgé aujourd'hui de 65 ans avait écopé de 36 mois, dont 18 ferme pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres.

Au terme d'un procès de 11 jours, où l'accusé principal a brillé par son absence, les griefs d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres ont été retenus. En revanche, le financier a été acquitté des accusations de gestion déloyale et abus de confiance aggravés. La procédure pour faux dans les titres a été classée.

Une «Tromperie astucieuse»

Le tribunal a considéré que cet ancien gestionnaire avait mis en place une «tromperie astucieuse» au détriment de divers fonds ainsi que de la société de fonds de placement dont il était le «chief investment officer». Ses manoeuvres ont débouché sur des manipulations de cours et ont entraîné un dommage de plus de 100 millions de francs.

Ses coaccusés sont reconnus coupables de blanchiment aggravé. Ils écopent de peines de 28 mois, dont 6 fermes pour le premier et de 19 mois avec sursis complet pour le second. Toutes ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant le Tribunal fédéral.

Le quatrième coprévenu, qui dirigeait une fiduciaire zurichoise, ne s'est pas présenté aux débats en raison de sa santé. La cour a prononcé la disjonction de la procédure le concernant.