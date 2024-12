L'application des CFF a connu une grosse panne

L'application des CFF connaît une panne majeure depuis 14h, ce mercredi. Achat de billets et infos trafic sont indisponibles. Les usagers sont invités à se rendre aux guichets ou distributeurs pendant que les CFF travaillent à résoudre le problème.

L'achat de billets doit pour l'instant se faire via les bornes ou au guichet. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les personnes qui souhaitent utiliser l’app CFF mercredi après-midi seront déçues. Les voyageurs ne peuvent pas acheter de billets. Il y a une panne. Les CFF confirment les problèmes à Blick, mais on ignore actuellement quelle en est la cause. Les problèmes ont été constatés aux alentours de 14h et semblent être résolus au moment où nous écrivons ces lignes.

Qu’est-ce que cela signifie pour les pendulaires qui utilisent les transports publics le mercredi après-midi en fin de journée? Peuvent-ils circuler sans billets? Les CFF mettent en garde: «Un trajet sans billet valable n’est pas possible»! Les pendulaires doivent acheter un billet valable au centre de voyages des CFF, aux automates ou dans les trains accompagnés.

Les CFF soulignent qu’il n’y a pas de geste commercial. Malgré la panne de l’application, les règles sont claires: il faut un billet valable.

Développement suit