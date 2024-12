Les Vert-e-s appuyés par 58'000 citoyens pour les trains de nuit

La pétition en faveur des trains de nuit a récolté 58'640 signatures et a été déposée à Berne ce mercredi. Les Vert-e-s et l'association écologiste actif-trafiC veulent pousser le Conseil fédéral à développer l'offre, malgré les mesures d'économie prévues.

«C'est un signal fort pour que le Conseil fédéral ne renonce pas à développer les trains de nuit», a souligné Aline Trede, présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. Photo: (c) SBB/CFF/FFS

ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s et l'association écologiste actif-trafiC ont déposé mercredi à Berne une pétition munie de 58’640 signatures en faveur des trains de nuit. Elle demande que le Conseil fédéral développe l'offre en la matière, «comme prévu dans la loi sur le CO2». Les paraphes ont été réunis en moins de trois mois, indique un communiqué du parti. «C'est un signal fort pour que le Conseil fédéral ne renonce pas à développer les trains de nuit», a souligné Aline Trede, présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s.

Il s'agit de promouvoir la mobilité durable et de mettre à disposition «des alternatives au trafic aérien». Les écologistes exigent que les mesures d'économies fédérales n'impactent pas les trains de nuit. Le projet de trains de nuit pour Barcelone et Rome à partir de la Suisse est menacé par les mesures d'économies de la Confédération. Lundi, le Conseil national s'est rallié à la décision des Etats, choisissant de subventionner les trains de nuit à hauteur de 10 millions de francs par an au lieu des 30 millions initialement prévus.