Ce qui va changer pour les Suisses en décembre

La Confédération a décidé de baisser le prix de quelque 300 médicaments, notamment ceux utilisés pour traiter des maladies de la peau, du système nerveux et du sang. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

De nouvelles dispositions entrent en vigueur en Suisse en décembre. Parmi celles-ci, des prix de médicaments plus bas et un nouveau jet pour le Conseil fédéral.

Le prix de 55% des médicaments en baisse

La Confédération a décidé de baisser le prix de quelque 300 médicaments, ce qui correspond à 55% des préparations originales contrôlées par l'Office fédéral de la santé publique. En moyenne, ces médicaments coûteront 12% de moins. Selon la Confédération, cela devrait permettre de réaliser des économies estimées à 90 millions de francs au minimum. Cela concerne par exemple des médicaments utilisés pour traiter des maladies de la peau, du système nerveux et du sang. Aucune baisse n'est jugée nécessaire pour les 45% de préparations restantes, car elles demeurent économiques par rapport aux prix pratiqués à l'étranger et à d'autres médicaments. Cette mesure s'applique à partir du premier décembre.

Nouveau système d'information pour le service civil

En octobre, le Conseil fédéral a approuvé la révision totale de l'ordonnance sur le système d'information du service civil. La nouvelle base légale encadre désormais le traitement des données personnelles au service civil, grâce à l'application ZiviConnect, qui remplacera l'ancienne plateforme E-ZIVI. ZiviConnect dispose d'une architecture système basée sur des micro-services, ainsi que des interfaces nécessaires avec les différentes autorités impliquées dans l'exécution du service civil. Les personnes astreintes au service civil et les établissements d'affectation pourront continuer à accéder aux informations nécessaires pour organiser les affectations.

Nouveau programme d'échange avec les USA

Un nouvel accord a été passé entre la Suisse et les États-Unis pour l'échange de stagiaires et de jeunes professionnels. Il vise à faciliter la mobilité de ces personnes entre les deux pays pour une durée limitée. Elles pourront ainsi élargir leurs compétences dans leurs domaines d'étude ou professionnel et approfondir leurs connaissances spécialisées. L'accord, qui s'applique aux ressortissants suisses âgés de 18 à 35 ans, remplace une convention datant de 1980 et est entré en vigueur ce samedi. Les participants doivent être soit en formation, soit titulaires d'un diplôme professionnel ou universitaire. Les personnes ne remplissant pas ces conditions peuvent malgré tout être éligibles pour un échange, pour autant qu'elles puissent justifier une certaine expérience professionnelle.

Un nouveau jet pour le Conseil Fédéral

Le Conseil Fédéral recevra dans le courant du mois un nouvel avion – un Bombardier Global 7500. Ce dernier devrait être utilisé pour la première fois au printemps 2025. Il remplacera le Cessna Citation Excel 560XL, qui aura alors 23 ans. Le nouvel appareil peut théoriquement accueillir jusqu'à 20 sièges et dispose d'une autonomie de 14'000 kilomètres, ce qui correspond à peu près à la distance entre la Suisse et l'Australie. Le Bombardier Global 7500 est considéré comme l'un des plus grands avions d'affaires au monde. L'acquisition devrait coûter environ 100 millions de francs. Au cours de l'année 2025, le jet sera encore équipé d'un système d'autoprotection visant à réduire le risque face aux menaces des systèmes portatifs de défense antiaérienne.