1/5 A combien s'élèvera la charge mensuelle des primes d'assurance maladie pour l'année à venir? Photo: Keystone

Ulrich Rotzinger

Y aura-t-il à nouveau un choc des primes l'année prochaine? Apparemment, celui-ci sera moins violent que les années précédentes. En effet, si l'on en croit les calculs de Comparis, les primes de l'assurance de base augmenteront en moyenne de 4% en 2026. La hausse des coûts pour les ménages serait donc plus modérée que les années précédentes. Après un boom des primes en 2023 (6,6%), 2024 (8,7%) et 2025 (6%), les caisses maladie ont vraisemblablement de nouveau suffisamment de réserves, commente Felix Schneuwly, expert en santé auprès du service de comparaison.

Selon le communiqué de Comparis, les prévisions se basent sur l'augmentation des coûts de la santé, la hausse des tarifs hospitaliers et les coûts liés à la mise en œuvre de l'initiative sur les soins. «L'exemple le plus récent et le plus coûteux est celui des injections pour perdre du poids», explique Felix Schneuwly. Il ajoute que le catalogue de prestations de l'assurance de base ne cesse de s'étendre. De plus, de nombreux hôpitaux travaillent de manière déficitaire. «Ils demandent des tarifs plus élevés pour leurs prestations ambulatoires et hospitalières», poursuit-il. «Tout cela continue à faire grimper les primes.»

Les données de la Confédération mettent en garde

Des données récemment publiées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont considérées comme un indicateur important de l'imminence d'une hausse des primes l'année suivante. Au premier trimestre 2025, les coûts de l'assurance de base obligatoire ont augmenté de 4,9% par rapport à l'année précédente. En moyenne, les assureurs paient 4754 francs par personne pour les hôpitaux, les traitements médicaux, les prestations de laboratoire ou de soins à domicile. Une augmentation de 223 francs par rapport à l'année précédente. Une hausse des primes d'assurance maladie à hauteur des calculs de Comparis se profilait donc déjà.

Pour rappel, cette année, chaque personne débourse en moyenne plus de 4500 francs pour ses primes d'assurance maladie. La prime mensuelle moyenne s'élève à 378,70 francs. Cela représente 21,60 francs de plus par mois que l'année précédente. Les assurés seront fixés sur l'augmentation des primes d'assurance maladie fin septembre. Le Conseil fédéral indiquera alors si le choc des primes sera atténué par un léger répit.