La tension est retombé entre hôpitaux et caisses maladie concernant les nouveaux contrats d'assurance complémentaire. Photo: IMAGO/Zoonar II

Le temps ne sera pas de la partie aujourd'hui en Suisse romande. Du côté des news, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a réservé un florilège des actus suisses qui vont compter ce mardi 20 mai. On y va:

1 Sortie de crise sur les contrats complémentaires

Le désaccord entre les hôpitaux et les caisses maladie concernant les nouveaux contrats pour les assurés complémentaires s'est réduit depuis le début de l'année, rapportent les journaux de CH Media. Le nombre de contrats manquants a diminué, écrivent les journaux du groupe de presse. Au début de l'année, jusqu'à 30% des contrats n'étaient pas encore conclus. Pour la plupart des assureurs, seuls quelques contrats avec des hôpitaux sont encore ouverts. Selon les caisses maladie, les assurés sont informés sur les hôpitaux dont les prestations ne sont pas couvertes. Les négociations avec les médecins agréés sont plus difficiles et le point crucial reste le libre choix du médecin, écrivent encore les journaux alémaniques.

2 Moins de voitures, plus de vélos à Zurich selon l’EPFZ

Des chercheurs de l’EPFZ estiment qu’il serait possible d’adapter près de la moitié des rues de la ville de Zurich pour y favoriser les vélos et trottinettes électriques, rapporte le «Tages-Anzeiger». Les temps de trajet pour les voitures seraient rallongés de 20 à 30% en moyenne, écrit le journal en s'appuyant sur le rapport final du projet «E-Bike-City» du département Construction, environnement et géomatique de l'ETH Zurich. Toutefois, cela n'entrainerait pas d'embouteillages. Les chercheurs ont développé un outil qui montre comment l'espace routier des villes peut être redistribué vers une «E-Bike-City», rapporte encore le journal de Tamedia. A Zurich, on peut augmenter l'infrastructure pour les vélos, passant de 12% à 54%, a déclaré le chef de projet Kay Axhausen.

3 Un accord historique à Genève

Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent approuver formellement ce mardi matin à Genève un accord «historique» pour mieux préparer le monde aux prochaines pandémies. Lundi soir, l'arrangement a été approuvé en commission. Mais une annexe sur le partage des agents pathogènes devra encore être négociée avant qu'il puisse être signé. Ce qui pourrait prendre jusqu'à deux ans.

4 Premiers résultats de l'étude sur le cannabis

Les premiers résultats de l'étude de la vente régulée de cannabis dans le canton de Zurich sont présentés ce mardi. Il s'agit de la plus grande du genre en Suisse. Près de 2000 personnes y ont participé en deux ans. Le projet pilote doit durer jusqu'en 2026. Des études similaires sont en cours en Suisse, notamment dans le canton de Genève et à Lausanne.

5 Dernier défi pour la Suisse avant les quarts de finale

La Suisse dispute mardi dès 12h20 à Herning son dernier match dans la phase de groupes du championnat du monde de hockey sur glace. La sélection de Patrick Fischer devrait pouvoir battre aisément le Kazakhstan, qui n'affiche que 3 points au compteur, pour reprendre provisoirement la 1re place du groupe B. Cette 1re place devrait éviter aux Suisses un quart de finale de tous les dangers face à la Finlande. Mais elle est également convoitée par la Tchéquie, qui affronte les Etats-Unis dès 16h20. S'ils terminent au 1er rang, les Helvètes devraient affronter l'Autriche ou la Lettonie en quarts de finale.