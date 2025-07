Un début des vacances synonyme de longs bouchons au Gothard

Des embouteillages se sont formés dans la nuit de vendredi à samedi au tunnel du Gothard. Vers 05h00, la colonne de véhicules bloqués s'étendait sur dix kilomètres entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur le réseau social X.

Les vacances sont synonymes d'embouteillages devant le tunnel du Gothard (photo d'archives) Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Cela correspond à une heure et 40 minutes d'attente, a précisé le TCS. Il recommande d'emprunter un itinéraire alternatif via l'autoroute A13 et le tunnel du San Bernardino.