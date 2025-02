Les shots de jus aux vertus merveilleuses ne seraient finalement que des bombes de sucre. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les mini-bouteilles de jus enrichies en curcuma, gingembre et autres superaliments fleurissent en rayon. Elles promettent des bienfaits, de l'énergie, voire de terrasser un rhume.

Mais selon la médecin micro-nutritionniste Eléonore Villet, interrogée par la RTS, elles contiennent surtout du jus de fruits très sucré. Et très peu d’actifs intéressants...

Conservation problématique

Si certaines études attestent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du curcuma et du gingembre, les doses présentes dans ces produits sont faibles. De plus, leur stockage prolongé et leur transport altèrent encore leur qualité.

Plutôt que ces boissons onéreuses, la spécialiste recommande d’intégrer des épices bio et des baies fraîches aux repas. Un choix plus sain et bien moins coûteux que ces shots à près de 50 francs le litre.