Le Canton rappelle qu'en cas d'une réelle cyberattaque, il faut appeler le 117. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'exercice, intitulé CYBER 24, a permis de «mettre en pratique et d'évaluer» les procédures des entités participantes, «tout en générant des documents de référence précieux pour de futures crises», écrit le Canton dans son communiqué. Cette simulation a aussi permis de tester la coordination et la communication dans les cellules de crise. Elle a finalement mis en lumières les points forts et axes d'amélioration dans la gestion des cybercrises.

Cet exercice a impliqué 95 organisations participantes: le CHUV, mais aussi la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI), l'Alarm receiving center (ARC) ainsi que plusieurs communes et associations intercommunales. L'Etat de Vaud salue «le succès» de cette première phase de test. Une extension est prévue l'an prochain pour intégrer un scénario de cybercrise majeure au niveau du Canton, sous la direction de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Le Canton rappelle encore qu'en cas de cyberattaque, la procédure est claire pour les partenaires en charge d'infrastructures critiques: il faut appeler le 117. Les experts de la police cantonale se mettront ensuite en contact avec la force cantonale d'intervention de la DGNSI, qui coordonnera la suite des opérations.