Zurich est sur le point d'entrer dans un conflit politique et juridique concernant les symboles religieux à l'école. Le Grand Conseil s'est prononcé en faveur d'une interdiction du voile. Le Conseil d'État devra déterminer comment cette mesure peut être mise en œuvre.

Riccarda Campell

Le parlement zurichois veut bannir le voile dans les écoles. Il a soutenu de justesse une motion de l'UDC visant à interdire le port du couvre-chef religieux par les femmes et les filles à l'école publique. Le gouvernement doit élaborer un projet de loi dans ce sens.

Après un long débat, le parlement zurichois a transmis lundi au gouvernement la motion controversée par 87 voix pour, 82 contre et 6 abstentions. L'exécutif dispose de deux ans pour présenter un rapport et un projet de loi correspondant.

Le Conseil d'Etat a signalé avant le débat être prêt à accepter la motion. La ministre zurichoise de l'éducation Silvia Steiner (Le Centre) a réaffirmé que le gouvernement cantonal était disposé à élaborer un projet conforme à la Constitution.

Référence à la France

L'UDC et le PLR, ainsi que certains élus Vert'libéraux et PEV ont voté en faveur de la motion. Pour les partisans d'une interdiction, le voile islamique va à l’encontre des valeurs démocratiques de l’école obligatoire. Cet élément vestimentaire est vecteur de discrimination et entrave l’égalité des droits ainsi que l’égalité des chances des élèves, ont-ils argumenté.

Pour l'UDC Domenik Ledergerber, le foulard n'est pas un symbole religieux, mais représente l'islam politique. Lors du débat, parfois animé, l'UDC zurichoise a menacé de lancer une initiative populaire pour bannir le voile si sa proposition devait échouer par la voie parlementaire.

Son texte fait notamment référence à la France, où une interdiction du foulard dans les écoles est en vigueur depuis 2004. Selon la motion, cette mesure aurait permis aux élèves musulmanes de mieux s'intégrer et d'obtenir de meilleurs diplômes.

Juridiquement pas applicable

La motion n'exclut pas des exceptions. Des dérogations pourraient être accordées du moment où il est prouvé que le port du foulard est compatible avec le mandat de formation et d'égalité des écoles et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de tiers.

A gauche et au centre de l'hémicycle zurichois, l'opposition a été vive. Les Vert-e-s ont exigé des mesures plus différenciées. Le Centre a jugé erroné de ne s'en prendre qu'à un seul symbole religieux. Les socialistes ont accusé l'UDC d'attiser délibérément avec cette intervention les ressentiments envers les musulmans.

Selon le PS, une interdiction du foulard islamique pour les enfants n'est juridiquement pas applicable, car contraire à la liberté de religion. Selon une élue socialiste et musulmane, certaines femmes portent le foulard «parce qu'elles le souhaitent explicitement».

D'autres cantons concernés

Le sujet du voile islamique à l'école fait débat dans d'autres cantons. L'UDC zougoise a annoncé lundi le dépôt d'une initiative populaire intitulée «Pas de voiles dans les écoles et les jardins d'enfants de Zoug». Le parti a remis jeudi dernier à la Chancellerie zougoise la pétition accompagnée de 2221 signatures.

La semaine passée, le parlement argovien a également approuvé une motion pour interdire le port du foulard islamique à l'école pour les élèves de moins de 16 ans. En terres st-galloises, le parlement a approuvé, en juin, une motion visant l'interdiction aux enseignantes de porter le voile à l'école obligatoire. D'autres motions en ce sens ont été déposées aux Chambres fédérales.