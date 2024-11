Les CFF lancent leur campagne face aux agressions contre le personnel

Les CFF lancent une campagne «pour le respect et la sécurité» avec leurs partenaires sociaux. Dès la semaine prochaine, des slogans et des visuels s'afficheront sur des panneaux et dans les trains entre autres. Dans le but de prévenir les agressions contre le personnel.

«Pour le respect et la sécurité»

Tous les jours, une dizaine d’agressions verbales ou physiques en moyenne sont commises contre le personnel des CFF, déplore l'entreprise de transports lundi dans un communiqué. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La campagne «pour le respect et la sécurité» des CFF va démarrer dès la semaine prochaine, append-on ce lundi 4 novembre. Un projet en partenariat avec des partenaires sociaux. Des slogans et des visuels s'afficheront sur des panneaux, des distributeurs de billets, des écrans dans les gares ainsi que dans les trains, afin de prévenir les agressions.

Tous les jours, une dizaine d’agressions verbales ou physiques en moyenne sont commises contre le personnel des CFF, déplore l'entreprise de transports lundi dans un communiqué. Certaines se sont aggravées ces dernières années. Il peut s'agir d'insultes, de menaces, d'injures ou des voies de fait.

Le sentiment de sécurité est «stable» et reste fort, mais une sensibilisation s'impose, estiment les CFF, qui qualifient la sécurité de leur personnel et de la clientèle de «priorité absolue». «Chaque agression est de trop».

Un signal

La campagne «voyager ensemble dans le respect» incite les usagers «à un comportement respectueux, dans le but (...) de promouvoir une cohabitation pacifique».

L'opération vise à envoyer un «signal», a souligné l'ex-régie fédérale devant les médias, à son nouveau centre de formation «Security Training» à Morat (FR). Elle est menée en collaboration avec les partenaires sociaux que sont le Syndicat du personnel et des transports (SEV), celui des mécanicien-ne-s de locomotive et aspirants (VSLF) et transfair.

Les CFF soulignent cependant «que les voyageuses et voyageurs se sentent plus en sécurité dans les trains et les gares que dans le reste de l’espace public», comme le montrent des enquêtes régulières. Ils n'en veulent pas moins «prendre au sérieux leur responsabilité».