Swiss accorde une hausse salariale à son personnel au sol

Swiss va accorder une hausse de salaire de 1% à son personnel au sol.
Photo: Sven Thomann
ATS Agence télégraphique suisse
Un accord a été trouvé lors des négociations salariales pour l'année 2026 entre la compagnie aérienne Swiss et les partenaires sociaux. Swiss augmente la masse salariale pour l’ensemble de ses employés au sol de 1%, soit au moins 60 francs pour un poste à temps plein. A cela s'ajoutent des augmentations salariales individuelles de 0,5%.
L’ensemble des employés au sol soumis à la CCT qui, à la date butoir du 31 décembre 2025, seront sous contrat de travail non résilié, bénéficieront de cette augmentation, a annoncé mercredi la Société suisse des employés de commerce.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas