Swiss augmente les salaires de ses employés au sol pour 2026. Un accord prévoit une hausse de 1% de la masse salariale, soit au moins 60 francs par poste à temps plein, plus 0,5% d'augmentations individuelles.

Swiss accorde une hausse salariale à son personnel au sol

Swiss va accorder une hausse de salaire de 1% à son personnel au sol. Photo: Sven Thomann

ATS Agence télégraphique suisse

Un accord a été trouvé lors des négociations salariales pour l'année 2026 entre la compagnie aérienne Swiss et les partenaires sociaux. Swiss augmente la masse salariale pour l’ensemble de ses employés au sol de 1%, soit au moins 60 francs pour un poste à temps plein. A cela s'ajoutent des augmentations salariales individuelles de 0,5%.

L’ensemble des employés au sol soumis à la CCT qui, à la date butoir du 31 décembre 2025, seront sous contrat de travail non résilié, bénéficieront de cette augmentation, a annoncé mercredi la Société suisse des employés de commerce.