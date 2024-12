Stéphane Ganzer sera le seul candidat PLR pour l'élection du Conseil d'Etat en Valais. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti libéral-radical (PLR) valaisan lance Stéphane Ganzer pour l'élection au Conseil d'Etat de mars prochain. Le président de la commune de Noble-Contrée a été préféré à Sonia Tauss-Cornut lors de l'assemblée générale extraordinaire du parti, samedi à Conthey.

Stéphane Ganzer, 49 ans, l'a emporté avec 305 voix sur 477 bulletins rentrés. Député au Grand Conseil depuis 2009, cet enseignant aura désormais comme mission de conserver le siège PLR au gouvernement valaisan, après l'annonce du retrait de Frédéric Favre.

«Porter un message clair»

Samedi à Conthey, les membres du parti avaient le choix entre deux stratégies pour le Conseil d'Etat, une candidature unique ou un ticket à deux. Suivant l'avis de leur comité stratégique, ils ont préféré tout miser sur une seule personne, raison pour laquelle une primaire a été organisée entre Sonia Tauss-Cornut et Stéphane Ganzer.

Désigner un seul candidat permet de «porter un message clair et cohérent», mais aussi de «concentrer les ressources et les messages sur une campagne ciblée et efficace», a justifié le comité stratégique. Une double candidature aurait mis en avant «la richesse des profils du parti», mais elle comportait aussi «des risques» avec une possible dispersion des voix.

Emmanuel Revaz pour les Vert-e-s?

Le premier tour de l'élection au Conseil d'Etat est programmé le 2 mars 2025, le dépôt des listes étant fixé au 6 janvier. Outre Frédéric Favre, Roberto Schmidt (Centre) a annoncé qu'il ne se représentait pas. Christophe Darbellay (Centre), Mathias Reynard (PS) et Franz Ruppen (UDC) souhaitent, eux, rempiler.

Parmi les autres candidatures déjà dévoilées, le Centre du Haut-Valais a dit compter sur Franziska Biner, alors que les Vert-e-s doivent encore formellement valider la candidature d'Emmanuel Revaz.