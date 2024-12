1/5 La lettre reçue évoque l'odeur qui est «partout à Gaza» et pose la question: «Etes-vous complices du génocide à Gaza?» Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

Agrafé à la lettre, un inquiétant sachet de poudre noire dont l'odeur ne laisse pas indifférente. En cette semaine de session parlementaire à Berne, une «centaine» de parlementaires auraient reçu le même courrier menaçant à leur adresse, a appris Blick ce vendredi 13 décembre. Le courrier fait référence aux enfants morts à Gaza et soulève la «responsabilité» des élus suisses.

Selon nos informations, les services du Parlement auraient envoyé ce jeudi à tous les parlementaires un mail évoquant cette «poudre suspecte» contenue dans une enveloppe format A5: «Les analyses toxicologiques ont révélé que ce contenu n'était pas dangereux pour la santé. Néanmoins, la substance n'a pas pu être identifiée avec certitude», peut-on lire dans ce courriel. C'est la police cantonale bernoise qui s'est chargée de l'analyse de la poudre. Il est conseillé aux élus ayant reçu cet envoi de le jeter à la poubelle ou de le remettre aux Services du Parlement.

«J'ai tout de suite pensé à l'Anthrax»

Le PLR valaisan Philippe Nantermod n'a «pas trouvé ça très sympathique» quand il a reçu ce courrier: «Sur cette thématique, on reçoit pas mal d'insultes. Quand j'ai reçu celle-ci, qui est particulièrement véhémente, je me suis abstenu de la sentir et je l'ai rapidement jetée, en me lavant les mains juste après. J'ai tout de suite pensé à de l'Anthrax, avant de me souvenir que cette poudre mortelle était plutôt blanche.»

« Qu'on reçoive des courriers anonymes, c'est commun. Celui-ci n'est pas anodin Nicolas Kolly, conseiller national fribourgeois (UDC) »

La lettre sous-entend que les élus l'ayant reçue sont «complices du génocide». «J'en ai reçu un à mon étude, explique de son côté Nicolas Kolly, conseiller national fribourgeois de l'Union démocratique du centre (UDC). Qu'on reçoive des courriers anonymes, c'est commun. Celui-ci n'est pas anodin. Les photos sont violentes, le texte aussi. Et le fait d'agrafer une poudre noire est menaçant.»

«Cette odeur est partout à Gaza»

En effet, le texte est sordide quant au contenu du sachet puant: «Cette odeur est partout à Gaza. Êtes-vous assez courageux pour entendre la souffrance de cet ange?», indique la lettre. Juste en dessous, un QR Code mène à la vidéo d'un enfant présenté comme palestinien et visiblement brûlé sur tout le corps, sur la page Instagram @eye.on.palestine. Plusieurs pages de photos d'enfants morts ou blessés ont également été reçues avec cette lettre et son sachet.

Un parlementaire décrit le débat sur Gaza comme «extrêmement sensible» et évoque un autre cas: «Sur une courte période, on a reçu une centaine de fois le même mail, lui aussi menaçant.» Pour Philippe Nantermod, tous les élus ne sont pas visés au même titre: «J'imagine que ce sont ceux qui ont voté pour couper les fonds de l'UNWRA ou bien tous les élus de droite, qui ont reçu cette lettre.»

Des élus de gauche aussi

Mais après vérification, l'envoi n'a pas touché que des élus de droite. Delphine Klopfenstein Broggini (Les Vert-e-s) l'a aussi reçu et l'a aussi jeté en vitesse, alors même qu'elle est l'une des seules à avoir voté contre l'interdiction du Hamas et pour le soutien financier à l'UNWRA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. «On peut en déduire qu'il ne s'agit pas d'un envoi ciblé, j'imagine», commente la conseillère nationale écologiste.

Contactée en début d'après-midi ce vendredi, la police fédérale (fedpol) confirme que «ces derniers jours, des lettres contenant des photos d’enfants, présentées comme provenant du conflit à Gaza, ont été envoyées à des destinataires des bâtiments fédéraux ainsi qu’à des membres du Parlement.» Seule une partie d'entre elles contenaient la fameuse poudre noire, explique le porte-parole de Fedpol, Christoph Gnägi.

Fedpol est chargée de la protection des personnes se trouvant dans les bâtiments fédéraux, mais ne mène pas les clarifications en cours sur ces enveloppes. «L'enquête étant en cours par la police cantonale bernoise, aucune information supplémentaire ne peut être communiquée pour le moment», explique le porte-parole. La police fédérale n'a pas connaissance du nombre exact de courriers reçus par des parlementaires.