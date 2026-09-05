DE
FR

Grande opération de recherche
Un homme de 24 ans se noie dans le Rhin à Neuhausen (SH)

Un homme de 24 ans s'est noyé dans le Rhin près de Neuhausen am Rheinfall (SH) vendredi. Malgré les efforts des sauveteurs et d'importants moyens de recherche, il n'a pas pu être sauvé. Son corps a été repêché par des plongeurs dans l'après-midi.
Publié: 16:47 heures
Un homme de 24 ans s'est noyé dans le Rhin près de Neuhausen am Rheinfall (SH) vendredi. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le corps sans vie d'un homme âgé de 24 ans a été repêché du Rhin vendredi à Neuhausen am Rheinfall (SH). Il s'était retrouvé en difficulté dans l'eau, a indiqué samedi la police schaffhousoise. Plusieurs personnes ont signalé vendredi après-midi au centre d'intervention de la police qu'un homme était en difficulté dans le Rhin, en aval de la piscine de Flurlingen.

Des tiers ont tenté de lui porter secours, sans succès. Une importante opération de recherche a alors été lancée, mobilisant plusieurs équipes d'intervention, un hélicoptère de sauvetage et des drones de la police. En fin d'après-midi, des plongeurs de la police ont finalement retrouvé et repêché le corps du jeune homme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus