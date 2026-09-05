Un homme de 24 ans s'est noyé dans le Rhin près de Neuhausen am Rheinfall (SH) vendredi. Malgré les efforts des sauveteurs et d'importants moyens de recherche, il n'a pas pu être sauvé. Son corps a été repêché par des plongeurs dans l'après-midi.

Un homme de 24 ans se noie dans le Rhin à Neuhausen (SH)

Un homme de 24 ans se noie dans le Rhin à Neuhausen (SH)

ATS Agence télégraphique suisse

Le corps sans vie d'un homme âgé de 24 ans a été repêché du Rhin vendredi à Neuhausen am Rheinfall (SH). Il s'était retrouvé en difficulté dans l'eau, a indiqué samedi la police schaffhousoise. Plusieurs personnes ont signalé vendredi après-midi au centre d'intervention de la police qu'un homme était en difficulté dans le Rhin, en aval de la piscine de Flurlingen.

Des tiers ont tenté de lui porter secours, sans succès. Une importante opération de recherche a alors été lancée, mobilisant plusieurs équipes d'intervention, un hélicoptère de sauvetage et des drones de la police. En fin d'après-midi, des plongeurs de la police ont finalement retrouvé et repêché le corps du jeune homme.