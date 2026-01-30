Un Suisse de 23 ans est soupçonné d'avoir abusé d'une fillette de 5 ans le 18 décembre à Bâle. L'agresseur présumé aurait aussi blessé une femme de 69 ans avant de s'en prendre à l'enfant.

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités bâloises suspectent un Suisse de 23 ans d'avoir abusé d'une fillette de 5 ans à la mi-décembre dans les toilettes d'un parc de la ville. Ce jeune homme se trouvait entretemps en détention préventive pour un autre délit. Les soupçons ne se sont pas confirmés contre un trentenaire, arrêté juste avant Noël, qui a donc été libéré.

Les faits remontent à la mi-journée du 18 décembre dernier au parc Oekolampad, à Bâle. L'auteur présumé de l'agression s'est emparé de la fillette après avoir agressé et blessé une femme âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes publiques pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle, avant de s'enfuir.

Le 24 décembre, le Ministère public bâlois annonçait l'arrestation, trois jours plus tôt, et la mise en détention préventive d'un Suisse âgé de 30 ans. Vendredi, il a communiqué que ce dernier avait été libéré, les soupçons contre lui ne s'étant pas confirmés.