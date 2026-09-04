Une opération policière majeure a eu lieu vendredi soir à Goldach (SG), à la suite de signalements inquiétants. Des unités spéciales sont intervenues, tandis que les élèves restent confinés en sécurité dans leurs salles de classe.

Marian Nadler

Vendredi soir, une importante opération policière s'est déroulée à Goldach (SG). Sollicitée par Blick, la porte-parole de la police cantonale, Natascha Scherrer, a confirmé la tenue de cette intervention. Un «important dispositif» a été dépêché sur les lieux.

Aux alentours de 22h15, la police cantonale de Saint-Gall a diffusé un communiqué de presse. La centrale d’urgence et de gestion des interventions a reçu plusieurs appels qui font actuellement l'objet de vérifications. Aucune précision supplémentaire ne peut être apportée à ce stade. De nouvelles informations seront transmises dès que des éléments tangibles seront établis. Aucun blessé n'a été signalé pour le moment.

Coups de feu?

Un lecteur avait indiqué plus tôt qu’une fête scolaire aurait été interrompue à la suite de coups de feu. Une lectrice a livré un témoignage similaire, affirmant elle aussi avoir entendu plusieurs tirs. Un contrôle de grande envergure est en cours. La police n’a pas confirmé ces affirmations dans un premier temps.

«A Goldach, durant une fête, la police a été alertée qu'un individu se serait introduit dans l'établissement armé d'un pistolet ou d'un couteau. Les élèves se sont enfermés dans leurs classes», a rapporté un autre lecteur. Un cliché montrait des unités spéciales équipées de lunettes de vision nocturne.

Dans une note adressée aux parents des élèves du secondaire de l’école de Goldach, la direction indique que la situation demeure confuse. «Personne n’a été blessé et tous les enfants se trouvent en sécurité à l'intérieur des bâtiments», précise le message dont Blick a eu connaissance. Les parents sont invités à ne pas se rendre sur le site du collège.

Des riverains déboussolés

En parallèle de la fête scolaire, la fête du village se déroulait également à Goldach ce soir-là. Interrogé par Blick, Philipp, un riverain, décrit une situation complètement confuse: «Une véritable hystérie s'est emparée des gens. Certains courent partout, on nous dit de nous enfermer dans nos maisons, mais personne n'a rien vu ni entendu.»

S'il confirme la présence de gyrophares, il assure n'avoir entendu aucun coup de feu. L'ambiance restait paisible pour ceux qui buvaient un verre en terrasse. «Tout est flou incertain, résume Philipp. On entend une version différente à chaque coin de rue. Personne ne prend vraiment la chose au sérieux, car personne ne sait ce qui se passe réellement.»

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