«Dans le nécessité de protéger»
Le taser rejoint l’arsenal de la police mobile fribourgeoise

La police fribourgeoise introduit le taser pour sa police mobile dès mercredi. Cette décision vise à renforcer la sécurité des agents face à des situations de plus en plus complexes, tout en privilégiant la désescalade.
Publié: 11:29 heures
La police cantonale fribourgeoise adopte ce dispositif face à un contexte de plus en plus tendu. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La police fribourgeoise va introduire dès mercredi le taser comme moyen de contrainte à disposition de ses agents de la police mobile. Cette décision vise à renforcer la sécurité des policiers dans un contexte toujours plus complexe et tendu.

Le dispositif incapacitant (DI) taser était déjà en service auprès du groupe d’intervention et du groupe sécurité et transferts de la police fribourgeoise. «Son rôle principal est de neutraliser temporairement la personne ciblée, ce qui permet de désamorcer certaines situations à risque élevé sans avoir recours à l'arme à feu», ont expliqué lundi la police cantonale et l'Etat de Fribourg.

En dernier recours

«La priorité est toujours donnée à la désescalade et le recours au taser ne se fait qu’en cas de nécessité, lorsque d’autres options sont insuffisantes», peut-on lire dans le communiqué. Les agents de la police mobile ont suivi une formation approfondie pour assurer une utilisation sûre et appropriée de ce nouvel outil.

Pour la police, cette technologie, sans contact physique direct, s’inscrit «dans la nécessité de protéger à la fois les agents, les tiers et la personne appréhendée». Plusieurs autres polices cantonales suisses ont déjà adopté ce dispositif.

