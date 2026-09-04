Le paquet Suisse-UE clairement accepté en commission

La commission de politique extérieure du Conseil des Etats approuve le paquet Suisse-UE par 9 voix contre 3. La clause sur l'immigration ne passe que de justesse avec 5 voix contre 3 et 5 abstentions.

ATS Agence télégraphique suisse

Le paquet Suisse-UE passe clairement la rampe au sein de la commission de politique extérieure du Conseil des Etats. Elle l'a approuvé par 9 voix contre 3. Elle soutient par contre de justesse la clause sur l'immigration.

Au terme de son appréciation globale, une nette majorité de la commission soutient la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE, écrit la commission vendredi dans un communiqué.

«Taxe d'immigration»

La commission a été plus mitigée sur la «taxe d'immigration» proposée par la commission des institutions politiques. Elle l'a appuyé de justesse, par 5 voix contre 3 et 5 abstentions. Cette taxe imposée principalement aux employeurs permettrait de protéger la main-d'oeuvre indigène.

Le Conseil des Etats va empoigner le paquet lors de la session d'automne. Trois jours seront consacrés à l'accord conclu il y a deux ans avec Bruxelles après des années de tension.