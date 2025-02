Plus abordable et vite construite

1/2 Tobias Beuler est conseiller en construction à Nuremberg (Allemagne).

Olivia Ruffiner

Vous comptiez construire votre maison? Vous vous retrouverez tôt ou tard face à la question du choix de votre prestataire. Pour y répondre, il est essentiel dans un premier temps de savoir ce que l'on veut.

«Les Suisses et les Allemands ont, en règle générale, des attentes similaires envers les constructeurs de maisons», explique Tobias Beuler, conseiller en construction basé à Nuremberg (Allemagne). Actuellement, ce sont la durabilité, les matériaux de construction sains pour l’habitat et les pompes à chaleur qui sont particulièrement prisés. «La plus grande erreur, c'est d’avoir des idées préconçues», ajoute-t-il. «De nombreux maîtres d’ouvrage se tournent exclusivement vers les constructeurs de maisons en bois ou ne considèrent que les entreprises qui bâtissent en maçonnerie traditionnelle. Ce faisant, ils se privent de la possibilité de comparer les avantages et inconvénients de chaque méthode de construction.» Les deux principales techniques sont la construction traditionnelle en maçonnerie, donc pierre par pierre, et la maison préfabriquée.

Avantages et inconvénients des maisons préfabriquées

Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Une maison préfabriquée est une habitation dont une grande partie du plan est prédéfinie et dont certains éléments sont déjà fabriqués à l’avance. En d’autres termes, c’est un modèle de catalogue. De nombreux constructeurs proposent également des maisons témoins ou des visites en réalité virtuelle pour aider les clients à faire leur choix. L’avantage? «Les maisons préfabriquées sont plus abordables et se construisent extrêmement rapidement», explique Tobias Beuler. En trois à quatre mois, la maison peut être achevée, ce qui constitue un atout majeur par rapport aux constructions traditionnelles, qui peuvent être retardées en raison des conditions météorologiques ou de la complexité de la planification.

« Il y a souvent des limites aux possibilités d'adaptation Tobias Beuler »

Il souligne également un inconvénient: le manque de personnalisation. «Il y a souvent des limites aux possibilités d'adaptation. Certains souhaits sont vendus comme réalisables, mais ne peuvent pas être concrétisés par la suite.» Les différents éléments de construction sont dimensionnés de manière très précise et ne peuvent pas toujours être modifiés. Le conseiller en construction recommande donc de consigner par écrit les demandes spécifiques dans le contrat afin de pouvoir faire valoir ses droits par la suite. Lors du choix d’un constructeur de maisons préfabriquées, il est important de vérifier le niveau de préfabrication. Plus celui-ci est élevé, plus la construction sera rapide et moins dépendante des conditions météorologiques; les entreprises qui assemblent les éléments du toit ou des murs directement sur le chantier s’exposent à un risque de détérioration.

Détecter les coûts cachés dans les contrats

L’un des principaux pièges lors de la construction d’une maison, qu’elle soit préfabriquée ou traditionnelle, concerne les frais cachés. Tobias Beuler donne un exemple: «Je connais une entreprise en Suisse dont le contrat stipule en petits caractères: 'si un échafaudage est nécessaire pour la construction de la maison, les frais sont à la charge du propriétaire'. C’est très injuste, car il est tout simplement impossible de construire sans échafaudage», déplore encore le spécialiste.

Les garanties de prix fixe, en apparence attractives, doivent également être examinées de près. «Si un constructeur vous dit: 'Aujourd’hui c'est votre jour de chance! Si vous signez maintenant, vous bénéficiez de l’ancien tarif', je changerais immédiatement d’entreprise», avertit Tobias Beuler. Souvent, cette garantie n’est valable que si toutes les conditions, comme le financement et le permis de construire, sont remplies dans un délai précis. Or, ces démarches peuvent prendre du temps, et si l’échéance est dépassée, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Le bon moment pour faire appel à un architecte

De nombreuses entreprises de construction proposent des architectes «maison», mais l'expert déconseille de s’en remettre uniquement à eux: «Ces architectes ne conçoivent pas le projet en fonction des besoins du client, mais en fonction du budget alloué par l’entreprise de construction.» Cela peut entraîner des compromis qui, à long terme, risquent de ne pas satisfaire pleinement le client. Quelle est alors la meilleure approche? «L’idéal est de consulter d’abord un architecte pour concevoir la maison de ses rêves, en tenant compte du plan d’aménagement et de son budget. Une fois les plans finalisés, on les soumet à différentes entreprises et on choisit celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix.»

Trouver le prestataire qui convient

Lorsque vous recevez des offres de plusieurs entreprises de construction, il est essentiel de les examiner attentivement. Si une proposition ne vous semble pas appropriée, écartez immédiatement cette entreprise. Pour les offres restantes, demandez les contrats correspondants. «Ceux-ci devraient ensuite être examinés par un expert en construction pour détecter les coûts cachés et les pièges contractuels», préconise Tobias Beuler. Par ailleurs, ce dernier privilégie généralement les entreprises familiales: «Elles sont souvent plus flexibles que les grandes sociétés qui construisent plus de 1000 maisons par an dans les pays germanophones.»

Ne vous laissez pas tromper par les prix en Allemagne

Les maisons préfabriquées allemandes peuvent sembler moins chères au premier abord. Cependant, les économies réalisées ne sont souvent pas aussi importantes qu'espéré. Même avec des maisons préfabriquées, de nombreux travaux doivent encore être effectués sur place. Des installations telles que l'électricité, le chauffage et la plomberie devraient être confiées à des entreprises locales. Ainsi, en cas de problème, comme une panne de chauffage en hiver, vous éviterez de dépendre d'un installateur situé à plusieurs centaines de kilomètres. En résumé, la structure du bâtiment peut provenir d'Allemagne, mais il est recommandé de faire appel à des professionnels suisses pour le reste des travaux.