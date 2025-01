De la pluie, du vent, des flocons jusqu'en plaine, du gel, et finalement un temps plus sec et doux. Ces prochains jours vont être très contrastés en Suisse.

1/6 Retour de la neige en plaine ces prochains jours en Suisse? Oui, mais surement pas sur l'arc lémanique, comme ici en novembre dernier à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Christina Benz et Marc Strüby

La Suisse fait face à une météo spécialement mouvementée cette semaine. Plusieurs perturbations ont déjà transité par la région alpine et d'autres sont à venir. De la pluie au gel, en passant par un fort coup de vent et quelques flocons en plaine, tout y passe. Le panel de situations météo auxquelles nous sommes et allons être confrontés est vaste.

Ce mercredi matin, un front chaud a atteint la Suisse, apportant son lot de précipitations sur le pays, avec une limite de la neige qui est remontée jusque vers 2000m d'altitude. Un front froid va suivre jeudi en milieu de journée et fera chuter les températures. En soirée, des flocons pourraient tomber jusque vers 700m d'altitude avec la fin des précipitations, selon MétéoSuisse, qui précise que cet épisode sera accompagné d'un fort vent d'ouest en plaine comme en montagne, alors que le Joran soufflera sur le pied du Jura.

Un vendredi teint d'incertitudes

Un nouveau front chaud devrait pointer le bout de son nez durant la journée de vendredi. Et ce dernier rend la tâche des prévisionnistes passablement ardue. Car la Suisse se retrouvera prise en étau entre deux masses d'air, l'une froide sur le nord et l'est et l'autre plus douce. Même si des flocons pourraient tomber en plaine en début de journée en Suisse romande, la limite de la neige devrait rapidement remonter vers les 2000m au sud-ouest d'un axe allant du Jura vaudois au Valais central, précise l'agence. Le reste du pays devrait cependant rester dans une masse d'air froid.

Conflit de masses d'air vendredi sur la Suisse romande Photo: MétéoSuisse

Et pour le week-end?

Samedi marquera une transition vers des conditions à nouveau anticycloniques. Les dernières précipitations se cantonneront principalement aux Alpes. Puis, les hautes pressions gagneront de l'ampleur dimanche, dans une ambiance relativement froide, le tout dans un courant de bise soutenu. «Avec des rafales autour de 60km/h sur le Léman et des températures négatives le matin, cela pourrait favoriser la formation d'embruns congelant sur les rives du lac», prévient MétéoSuisse.

Cette situation chaotique est due à de puissantes zones de dépressions orageuses qui frappent actuellement le nord de l'Europe. «La Suisse se trouve sur le flanc sud. C'est ce qui affecte le temps dans notre pays cette semaine», explique Klaus Marquardt de MeteoNews.

«La semaine prochaine, les températures remonteront»

La semaine prochaine, les températures seront à nouveau un peu plus élevées et il sera même possible de ranger le parapluie dans le placard. «Le temps restera calme. Dans les régions de basse altitude, les températures n'augmenteront que lentement et de manière hésitante, alors qu'en montagne, il fera nettement plus doux. En milieu de semaine prochaine, l'isotherme zéro degré se situera à plus de 3000 mètres. Il s'agit donc à nouveau d'une situation d'inversion classique avec du brouillard sur le Plateau et beaucoup de soleil en montagne», pronostique le spécialiste.