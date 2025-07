1/2 Jusqu'à samedi, le temps devrait être nuageux et humide. Photo: Screenshot search.ch

Marian Nadler

Les amateurs de soleil vont grincer des dents: «La semaine sera marquée par une dépression d’altitude», explique Michael Eichmann, expert chez MeteoNews. Conséquence directe: le temps devient capricieux, loin de l’ambiance estivale que l'on a connu au début du mois de juillet.

Est-ce déjà la fin de l'été? Pas encore, tempère le météorologue. Mais il faut se faire une raison pour les prochains jours: «Jeudi et vendredi s’annoncent pluvieux, annonce-t-il. Avec 20 à 22 degrés, il fait moins chaud que la moyenne.» Difficile de dire quand l'été reviendra. La faute à cette fameuse dépression d'altitude. Elle se forme lorsque des masses d’air froid s’accumulent en altitude et plongent vers le sol, entraînant nuages, averses et orages dans leur sillage.

12 degrés mercredi matin

Selon MétéoSuisse, l’Office fédéral de météorologie et climatologie, les températures pourraient chuter le matin pour frôler les 10 degrés dans certaines régions. Mercredi matin, il faudra ressortir la petite laine: à peine 12 degrés attendus. Pour le week-end, les prévisionnistes tablent sur un ciel très nuageux, accompagné de quelques précipitations.

Avec ce temps changeant en Suisse, la seule solution est sans doute de fuir à l'étranger. Ceux qui cherchent la chaleur devront prendre la direction du sud-est de l’Europe. «Dans les Balkans, en Grèce et en Turquie, il fait actuellement très chaud.» Même la Scandinavie mérite le détour: la Norvège pourrait afficher jusqu’à 28 degrés cette semaine.

Un répit pour le Tessin avant le retour des orages

Si vous ne souhaitez pas partir trop loin, il reste une alternative plus proche : le Tessin. Mardi et dimanche devraient y offrir de belles éclaircies. Mais dès jeudi, l’ambiance deviendra plus électrique avec des risques d’orages. En Allemagne, en Espagne ou en France, le tableau météo restera aussi instable et rafraîchi qu’en Suisse.

Il faut toutefois reconnaître un avantage à ce temps maussade: la pluie permettra d’atténuer la sécheresse qui persiste encore par endroits, souligne MeteoNews.