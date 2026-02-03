DE
FR

Parfums et arômes
Givaudan investit 110 millions de dollars dans une usine au Mexique

Le géant verniolan des parfums et arômes Givaudan allouera 110 millions de dollars pour une nouvelle usine de formulation de parfums au Mexique. Elle sera opérationnelle courant 2029.
Publié: 11:07 heures
Située à Pedro Escobedo, au centre du Mexique, l'usine aura une capacité de production pouvant attendre 20'000 à 25'000 tonnes. (archive)
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Givaudan investira 110 millions de dollars dans une nouvelle usine au Mexique. Le site de formulation de parfums doit entrer en service courant 2029.

Dans le cadre de la Stratégie 2030, cette opération permettra à Givaudan de renforcer sa présence en Amérique latine, tout en raccourcissant les délais de livraison pour davantage de réactivité auprès de la clientèle mexicaine notamment, rapporte un communiqué paru mardi.

Située à Pedro Escobedo, l'usine aura une capacité de production pouvant attendre 20'000 à 25'000 tonnes. En 2024, Givaudan avait déjà annoncé l'accroissement de ses capacités de production de technologies d'encapsulation dans cette ville au sud du pays. Ces dernières représentaient alors 40% de la capacité mondiale du groupe dans ce secteur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus