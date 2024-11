Attention, Noël approche: Les vols de colis ont triplé en trois ans!

Pas envie de traîner dans les magasins pour Noël? Attention à votre boîte à lait si vous commandez en ligne: les vols de colis ont triplé en Suisse en trois ans. L'assurance AXA tire la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance.

L'hiver, et Noël en particulier, est une période propice aux vols et aux arnaques. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Pas envie de traîner dans les magasins pour le shopping de Noël? Faites attention à votre boîte à lait si vous choisissez l'option commandes en ligne. Le nombre de vols de colis a explosé en Suisse, prévient en effet l'assurance AXA.

En seulement trois ans, le vol de paquets a carrément triplé! Et les consommateurs n'ont pas toujours en tête que leurs voisins ne sont pas les seuls à accéder à l'immeuble.

Une opportunité en or pour les voleurs

Les coursiers déposent souvent les paquets sur le pas de la porte ou dans des lieux non sécurisés. Une aubaine pour les voleurs, que les pays anglophones ont surnommés «porch pirates», ou pirates des porches. Ces derniers ciblent particulièrement les zones résidentielles où les colis sont laissés sans surveillance.

«Les voleurs n’ont besoin que de quelques secondes pour agir», explique un représentant d’une grande entreprise de livraison à la prévention d'AXA. Les livraisons express empirent le problème.

Une prise de conscience nécessaire

Pour les consommateurs, la mésaventure peut vite virer au cauchemar. Les démarches pour obtenir un remboursement peuvent être longues et complexes. Il faut pouvoir prouver que le colis a bien été volé, et non récupéré puis déclaré volé pour le remboursement. Certaines personnes installent même des caméras au-dessus de leur porte d'entrée.

De leur côté, les entreprises de livraison renforcent leurs mesures. «Nous encourageons nos clients à choisir des options comme la signature obligatoire ou la livraison en point relais», ajoute un responsable logistique.

Une montée qui interroge

Pourquoi cette flambée ? Évidemment, plus il y a de commandes passées, plus il y a de vol de paquets. Mais la crise économique, elle aussi, alimente cette tendance. L'assurance rapporte ainsi que la diminution du pouvoir d'achat encourage certains comportements illégaux.

Comment se protéger ?

Quelques options simples garantissent qu'un colis ne poireautera pas des heures sur le pas de la porte. Si la caméra a un effet dissuasif, collaborer avec les voisins est plus chaleureux.

Les livraisons en point relais limitent également les risques de disparition. La vigilance est de mise d'une manière générale autour de Noël, période de vol et d'arnaques.