Daisy, une grand-mère créée par IA, déjoue les arnaques téléphoniques

Sa mission de Daisy? Intercepter, puis faire perdre un temps démesuré aux individus tentant d'escroquer les seniors par téléphone. Photo: Capture d'écran Media O2

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le nouveau cauchemar des auteurs d'arnaques téléphoniques se prénomme Daisy. Et bien qu'elle possède la voix, l'intonation et les propos typiques d'une grand-mère britannique tout à fait ordinaire, elle est générée par une intelligence artificielle. Sa mission? Intercepter, puis faire perdre un temps démesuré aux individus tentant d'escroquer les seniors par téléphone, en leur proposant des offres frauduleuses pour leur soutirer des données bancaires.

Imaginée par l'opérateur téléphonique Virgin Media O2, ce chatbot ultra-perfectionné est programmé pour faire perdurer la conversation aussi longtemps que possible et énerver au plus haut point ses interlocuteurs. Daisy (ou «dAIsy») est particulièrement douée pour broder, capable de passer des heures interminables pendue au téléphone et adore changer de sujet de manière inopinée, alors que ses interlocuteurs tentent désespérément de la questionner quant à ses informations personnelles.

Car pendant que Daisy tient la jambe des escrocs, ceux-ci n'ont pas le temps de contacter et de discuter avec de véritables personnes.

«C'est une photo de mon chat, Fluffy!»

D'après un communiqué diffusé mi-novembre par l'opérateur, ce personnage serait le produit de plusieurs types d'IA, combinées pour proposer les fonctions d'écoute, de réponse et de génération d'une voix indiscernable de celle d'une personne âgée.

Sur la base d'une enquête réalisée auprès de ses utilisateurs, l'entreprise a effectivement pu déterminer que 62% des sondés craignent d'être visés par ce type de fraude, tandis que 22% d'entre eux en font la désagréable expérience au moins une fois par semaine.

L'opérateur Media O2 rapporte en outre que Daisy se serait déjà entretenue avec «de nombreux fraudeurs, parfois pendant plus de 40 minutes d'affilée» et encourage les victimes à lui communiquer les numéros suspects.

Dans une vidéo de présentation du personnage, on peut apercevoir Daisy, le regard vague, en pleine discussion avec un escroc tentant de prendre le contrôle de son ordinateur: «Oh, mais moi je veux juste avoir une petite conversation avec vous», leur concède-t-elle innocemment, avant de s'exclamer: «Mais c'est une photo de mon chat Fluffy qui s'affiche à l'écran!» Dans un autre exemple, un interlocuteur semble s'énerver, lui intimant vulgairement de ne plus l'appeler «mon chéri». Ce à quoi l'infatigable Daisy répond simplement: «D'accord, mon chéri.»

Murray Mackenzie, directeur de la fraude auprès de Media O2 souligne ainsi que Daisy est capable de déjouer les escroqueries, menant les malfaiteurs à «se faire prendre à leur propre jeu»: «Ce personnage rappelle aussi que même lorsqu'un interlocuteur se montre très persuasif et crédible, il n'est pas toujours qui l'on pensait. Avec des arnaqueurs constamment actifs, nous rappelons à tout le monde de rester vigilant.»