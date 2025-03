Plus de 34'000 personnes ont signé une pétition de l'UDF demandant le retrait de la Suisse de l'OMS. Le conseiller national Andreas Gafner prévoit de déposer une intervention au National, critiquant le pouvoir croissant de l'organisation.

Le conseiller national Andreas Gafner (UDF/BE) veut déposer une intervention au National pour le retrait de la Suisse de l'OMS. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 34'000 personnes ont signé la pétition de l'UDF demandant à la Suisse de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le conseiller national Andreas Gafner (UDF/BE) veut déposer une intervention en ce sens au National lors de la session des Chambres fédérales en cours.

La politique de l'OMS va trop loin. Il s'agit de moins en moins de santé des gens mais «de plus en plus de pouvoir et de contrôle exercé par un petit groupe de fonctionnaires», indique la pétition.

Les auteurs de la pétition sont particulièrement préoccupés par le pacte mondial contre les pandémies que l'OMS souhaite mettre en place. Le grand nombre de paraphes donne du poids à la requête, note l'UDF. A relever que près de 30'000 signatures ont été récoltées en Suisse alémanique.